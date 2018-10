US-Vier-Sterne-Pferd Capato nach Beinbruch eingeschläfert

Ein tragischer Verlust für die US-amerikanische Vielseitigkeitsreiterin Jordan Linstedt. Ihr 15-jähriges Toppferd Capato hat sich auf der Koppel das Fesselbein gebrochen und musste eingeschläfert werden.

Jordan Linstedt und ihr 15-jähriger Hannoveraner Capato v. Contendro-Amoroso sind hierzulande wenig bekannt, weil sie nur in den USA im Einsatz waren. Dort allerdings hoch erfolgreich. Allein dreimal starteten sie beim CCI4* in Kentucky, zogen beim letzten Auftritt 2017 allerdings vor dem Gelände zurück. Mehrfach waren sie auf Drei-Sterne-Ebene siegreich.

Nun ist die Partnerschaft zu einem jähen Ende gekommen. Gegenüber Eventing Nation erklärte Jordan Linstedt, dass sich das Unglück auf Capatos Koppel ereignet hat: „Er spielte mit seinem besten Freund und großen Bruder Jack. Dabei muss Capato einen falschen Schritt gemacht haben, durch den er sich das Fesselbein brach. Als ich meinem Jungen Lebewohl sagen musste, ist ein Stück von mir mitgegangen. Ich habe zugesehen, wie seine stoische Kraft zu Ende ging.“

Zur Welt kam Capato bei Magret Frühling in Großefehn. Fünfjährig wechselte der Wallach in die USA und wurde dort von Jordan Linstedt ausgebildet. 25 mal waren die beiden international am Start, zehnmal beendeten sie die Prüfung in den Top Ten.

www.eventingnation.com