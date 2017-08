USA: Nach Hurricane Harvey – Rettungskräfte helfen Pferden in Not

Hurricane Harves hat in den vergangenen Tagen verheerende Schäden im US-Bundesstaat Texas angerichtet. 10 Menschen kamen ums Leben. Auch viele Pferde waren in Gefahr. Aber es wird alles getan, um ihnen zu helfen, wie Nachrichten und Soziale Netzwerke berichten.

Das Problem war weniger der Sturm selbst als die Überschwemmungen, die er angerichtet hat. Die US Equestrian Federation USEF hatte schon 2005 einen Hilfsfonds eingerichtet, um von Naturkatastrophen betroffenen Pferden zu helfen. Anlass waren damals die Tornados Rita und Katrina. So können nun Hilfsprojekte vor Ort, die damit beschäftigt sind, die durch Harvey in Not geratenen Pferde zu retten, finanziell unterstützt werden. Es regnet noch immer in Texas und bis Normalität herrscht wird es wohl noch dauern, wenn man sich die Bilder anschaut, die uns hier erreichen. Ein Video auf Facebook bewegte Millionen:

