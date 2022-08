Va‘ Pensiero nicht mehr auf dem Klosterhof und keine WM-Teilnahme

Wie der Klosterhof Medingen auf seiner Instagram-Seite berichtet, hat einer der erfolgreichsten jungen Dressurhengste die Station verlassen und kann auch nicht an der Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde teilnehmen.

Mit Klosterhof-Bereiterin Hannah Laser im Sattel war der fünfjährige Va‘ Pensiero v. Vitalis in den letzten Jahren einer der erfolgreichsten Junghengste Deutschlands. Dreijährig war er Bundeschampion, gewann Dressurpferdeprüfungen, Sporttests und HLPs in Serie und wurde zuletzt Hannoveraner Champion der fünfjährigen Dressurpferde. Vorläufige Krönung der gemeinsamen Laufbahn sollte die Teilnahme an den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde in Ermelo sein, für die das Paar sich während zwei Sichtungen in Warendorf qualifiziert hat. Doch daraus wird nichts.

Der Hengst habe sich leicht verletzt, berichtet der Klosterhof, kann also nicht vom 8. bis 11. September in Ermelo dabei sein. Erste Reserve auf der Liste war Galleria’s Summerville, ein Oldenburger Hengst v. Sezuan-Diamond Hit, den Manuel Dominguez Bernal, Bereiter bei Helen Langehanenberg, in Warendorf präsentiert hat. Der Reiter ist auch mit Escamillo für Ermelo qualifiziert.

Va‘ Pensiero nicht mehr auf dem Klosterhof

Dass Va‘ Pensiero nicht bei der WM teilnehmen wird, ist allerdings nicht die einzige Neuigkeit. Er hat auch den Klosterhof verlassen. Und es klingt nicht so, als käme er wieder zurück:

„Da der Pachtvertrag zwischen dem Klosterhof Medingen und den Besitzern von Va’Pensiero ohnehin nach der Decksaison 2022 endet, ist der Hengst zum jetzigen Zeitpunkt bereits nicht mehr bei uns in Medingen.

Wir sind sehr dankbar für die Zeit, die wir mit diesem Hengst erleben durften und blicken mit großer Freude auf die Erfolge, die er in seiner Zeit hier auf dem Klosterhof feiern konnte zurück. Ebenso schauen wir voller Vorfreude in die Zukunft und sind gespannt, welchen züchterischen Einfluss er mit seinen drei Fohlenjahrgängen haben wird.

Wir wünschen Va’Pensiero und seinen Besitzern um Felix Becker alles Gute für seine sportliche Zukunft und werden diese gespannt verfolgen!“

