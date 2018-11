Reiterwechsel im Springpferdelager

„Reiterlein wechsel Dich“ heißt es momentan in der internationalen Springszene. Vagabond de la Pomme, ehemaliges Spitzenpferd von Pénélope Leprevost, ist nun erneut mit einer französischen Amazone unterwegs. Auch Simon Delestre und Adrienne Sternlicht haben neuen Pferde unter dem Sattel.

Erst Anfang des Jahres war bekannt geworden, dass sich die Wege von Pénélope Leprevost und ihrem langjährigen Sponsor, dem Gestüt Haras de Clarbec, zukünftig trennen. Für die französische Championatsreiterin ging dies zugleich mit dem Abschied von ihren damaligen Spitzenpferden Flora de Mariposa, Urano de Cartigny und Vagabond de la Pomme einher. Mit letzterem war sie unter anderem Zweite im Weltcup-Finale 2015 in Las Vegas und zählte 2017 zur Equipe Tricolore bei den Europameisterschaften in Göteborg. Man fand dementsprechend schnell einen neuen Reiter für den Vigo d’Arsouilles-Sohn. Schon im März bestritt der Franzose Nicolas Delmotte die ersten Turniere mit dem 13-jährigen Hengst.

Nach einigen internationalen Starts, bei denen die ganz großen Platzierungen allerdings ausblieben, wurde es im Juli still um Vagabond de la Pomme. Zwischenzeitlich hieß es, der gekörte Hengst sei zurück bei seinen Besitzern auf dem Gestüt Haras de Clarbec. Im Rahmen des CSI3* in Opglabbeek, Belgien, präsentierte er sich nun erstmals unter seiner neuen Reiterin. Die 36-jährige Félicie Bertrand stellte Vagaband de la Pomme in drei Prüfungen vor, die das Paar jeweils mit ein bzw. zwei Abwürfen beendete.

Weitere neue Pferde für Bertrand

Zudem sitzt Bertrand nun auch im Sattel von Urano de Cartigny und Flora de Mariposa. Nicolas Delmotte hatte zwischenzeitlich auch Urano de Cartigny vorgestellt, konnte mit dem Hengst im Juli bei der Global Champions Tour-Etappe in Paris Platz zwei belegen. Flora de Mariposa feierte im September ihr Turnier-Comeback unter Bertrand, die beiden gingen zunächst in einigen kleineren Prüfungen an den Start, in denen sie jeweils ohne Hindernisfehler blieben. Mit Urano de Cartigny bestritt die Amazone in Opglabbeek ebenfalls das erste gemeinsame Turnier. Auch Creta LS Da Silla und Ilena de Mariposa, die zuvor ebenfalls unter Pénélope Leprevost unterwegs waren, werden nun von Félicie Bertrand vorgestellt.

Turnierpremiere für Delestre

Am kommenden Wochenende finden die 34. Stuttgart German Masters inklusive Weltcup-Prüfungen für die Springreiter statt. Dort hat auch der französische Springreiter Simon Delestre, die aktuelle Nummer 17 der Weltrangliste, seine Teilnahme angekündigt. Laut dem Nachrichtenportal Horseman wird er dort ein neues Pferd mit im Gepäck haben, den Comme il faut-Sohn Cairon. Der neunjährige Westfale war zuletzt mit dem Belgier Niels Bruynseels im Parcours zu sehen. Die beiden konnten sich unter anderem in einem internationalen 1,50 Meter-Springen in Genf platzieren. Ein kurzes Turnier-Intermezzo gab der Wallach mit Bruynseels‘ Landmann Yves Awouters in Opglabbeek.

Just a Gamble wechselt zur Team-Weltmeisterin

Die US-Amerikanerin Adrienne Sternlicht zählte zu den absoluten Shooting Stars bei den Weltreiterspielen 2018 in Tryon (USA). Mit ihrer Stute Cristalline gehörte sie zum siegreichen Team der Gastgeber. Im Einzelfinale schafften es die beiden zudem unter die besten Zwölf. Nun hat auch die 25-Jährige ihre Pferderiege verstärkt: Die belgische Stute Just a Gamble ist laut einer Meldung von Galop.be in den Besitz von Sternlicht gewechselt.

In den letzten Jahren war die neunjährige Toulon-Tochter von dem Belgier Frederic Vernaet in den Sport gebracht worden. Das Paar war zweimal bei den Weltmeisterschaften für junge Springpferde am Start. Inzwischen ist die Stute auch auf Drei-Sterne-Niveau erfolgreich, gewann unter anderem eine Prüfung beim CSIO Linz. Zuletzt waren Vernaet und Just a Gamble Anfang September beim CSI5* Brüssel am Start.

Just a Gamble ist übrigens schon das dritte Pferd von Sternlicht, welches den belgischen Vererber Toulon zum Vater hat. Auch Fantast und Toulago, mit denen die Amazone bereits zahlreiche internationale Platzierungen sammelte, zählen zu dessen Nachkommen.