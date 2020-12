Vereinsstatistik 2020: Entwicklung der Mitgliederzahlen unverändert

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat eine Statistik der Mitglieder in den deutschen Reit-, Fahr- und Voltigiervereinen 2020 herausgegeben. Es wird weiterhin ein Rückgang verzeichnet.

Der Rückgang der Vereinsmitglieder in Deutschland bleibt konstant bei ca. 0,6 Prozent. Im ersten Halbjahr 2020 haben die Landesverbände insgesamt 678.264 Mitglieder in den Vereinen registriert. Im Vorjahr waren es noch 682.380 Mitglieder, das entspricht einem Minus von 4116 Personen. Zum Vergleich: 2019 lag der Rückgang bei 0,63 Prozent (4311 Personen). Im Mitgliederranking der dem DOSB angeschlossenen Spitzensportverbände, das nach wie vor vom Fußball angeführt wird, liegt der Reitsport an achter Stelle. „Natürlich können wir mit der Entwicklung nicht zufrieden sein“, so Soenke Lauterbach, FN-Generalsekretär der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN). „Wir stellen zwar fest, dass es uns nicht alleine so geht, aber es gibt aber auch Sportarten mit Zuwächsen, zum Beispiel Fußball, Klettern und Turnen. Am demografischen Wandel alleine kann es also nicht liegen. Das ist sicher zu hinterfragen. Aber jetzt müssen wir erst einmal abwarten, wie sich die Corona-Pandemie auf die Zahlen auswirkt.“

Soenke Lauterbach:

Ende 2021 wissen wir, wie viele Sportler ihren Vereinen auch in der Krise treu geblieben sind.

Wie schon 2019 ist die Entwicklung in den einzelnen Verbandsbereichen unterschiedlich. Vor allem die ostdeutschen Verbände können erneut Zuwächse verzeichnen, wohingegen die Zahlen im Norden, Süden und Westen weitgehend stagnieren. Über den größten zahlenmäßigen wie prozentualen Zuwachs erfreut sich der Landesverband Berlin-Brandenburg (plus 530 Mitglieder). Das größte zahlenmäßige Minus verbucht hingegen der Landesverband Bayern. Hier gibt es 2.147 Mitglieder weniger als im vergangenen Jahr. „Die Entwicklung deckt sich mit der neuen Ipsos-Studie, nach der Ostdeutschland prozentual den höchsten Anteil, Bayern den niedrigsten Anteil an potenziellen Reitern aufweist, also Personen, die noch nie geritten sind, dies aber gerne tun würden“, sagt Lauterbach.

Auch beim Blick auf die Alters- und Geschlechterverteilung zeichnet sich ein altbekanntes Bild: Die Zahl der Männer in den Vereinen sinkt und die der Frauen im Alter von über 26 Jahren steigt. Insgesamt wurden 962 Frauen mehr gezählt, während der Anteil an Männern um 5.078 (- 3,53 %) geschrumpft ist. Damit beträgt im ersten Halbjahr 2020 die Zahl aller weiblichen Mitglieder 539.667, die der Männer bei 138.597.

Quelle: FN