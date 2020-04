vetevo: Gesundheitsvorsorge ohne Gang zum Tierarzt

Die Gesundheit des eigenen Tieres steht immer an erster Stelle. Doch wie stellt man das Wohl seines Pferdes sicher, wenn einem die aktuelle Situation untersagt, zu jeder Zeit des Tages in den Stall gehen zu können? Kann man sich selbst ausreichend um die Gesundheitsvorsorge kümmern, ohne den Tierarzt aufsuchen zu müssen?

Besonders die regelmäßigen Wurmkuren sind ein Thema, das im Augenblick viele Pferdebesitzer beschäftigt. Wie praktisch wäre es sein Pferd direkt im Stall auf Würmer testen zu können?

Ein junges Unternehmen aus Berlin bietet dafür die perfekte Lösung. Mithilfe von erfahrenen Tierärzten und Parasitologen hat vetevo eine Alternative zur konventionellen Entwurmung entwickelt, die bequem im Stall durchgeführt werden kann und die ungezielte Medikamentenvergabe vermeidet.

Das Konzept des Wurmtests von vetevo ist unkompliziert, schnell und präzise. Sobald das Testkit zuhause eintrifft, kann es in der kostenlosen vetevo App aktiviert werden. In den enthaltenen Probendöschen können die Hinterlassenschaften des Pferdes gesammelt und danach vorfrankiert in den nächsten Briefkasten geworfen werden. Im Labor angekommen, werden die Proben mittels modernster Testverfahren geprüft und die Testergebnisse sind am selben Tag in der App verfügbar.

Zusätzlich erhält man individuelle Expertenempfehlungen für die optimale Wurmvorsorge. Bei akutem Befall zudem eine passende Wirkstoffempfehlung und den Befund für den Tierarzt, denn nicht jede Wurmkur wirkt gegen jede Art Wurm.

Die vetevo App dient als eine digitale Gesundheitsakte. Dokumentieren Sie Impftermine, den Besuch vom Hufschmied, das Verhalten oder Symptome Ihres Pferdes und vergessen Sie keine Termine mehr dank der Erinnerungsfunktion. Die Gesundheit seines Pferdes stets im Blick haben, egal ob im Stall oder beim Tierarzt.

www.vetevo.de

Exklusiv für St.GEORG-Leser!

St.GEORG Leser/innen erhalten jetzt 10 Prozent Rabatt mit dem Code “STGEORG10” auf ihre erste Bestellung eines Wurmtests. Überzeugen Sie sich selbst von dem einzigartigen Konzept und sichern Sie somit Ihre eigene Gesundheit und die Ihres Pferdes.