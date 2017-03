Video: Richterseminar mit Silvia Iklé, Eric Lette und Klaus Balkenhol

Drei Dressurexperten, der Fünf-Sterne-Richter Eric Lette, Reitmeister Klaus Balkenhol und die ehemals international erfolgreiche Silvia Iklé, haben ein Miniseminar zum Thema Richten gegeben, das ClipMyHorse mitgeschnitten hat.

Das Seminar war so aufgebaut, dass die drei Experten zusammen auf dem Podium saßen und das Publikum an der langen und der kurzen Seite. Reiter mit Pferden unterschiedlichen Ausbildungsstandes kamen in die Halle und zeigten altersgemäße Ausschnitte aus Dressur- bzw. Dressurpferdeprüfungen. Sowohl die Richter als auch die Zuschauer haben Noten gegeben. Anschließend wurden die Noten erläutert über die Bewertung diskutiert. Dabei kamen sowohl die drei Experten als auch das Publikum zu Wort. Organisiert wurde das ganze von Frank Hennig, bekannt durch die Veranstaltungsreihen „Reiterforum“ und „Alte Meister“.