Video: Wie Familie Jung die Herausforderungen mit und ohne Pferde gemeinsam meistert

Der Südwestrundfunk hat ein Jahr nach der Geburt von Sohn Lio die Familie Jung besucht. Dort sitzt mittlerweile auch Ehefrau und Mutter Faye Füllgräbe-Jung wieder regelmäßig im Sattel. Und bringt einen siebenjährigen Youngster derzeit in den internationalen Vielseitigkeitssport.

Mit dem nun siebenjährigen DSP-Wallach Ignatz H v. Inliner hat Faye Füllgräbe-Jung in dieser Saison bereits CCI2*-S-Prüfungen bestritten. Die Konzentration in Sachen Pferden liegt auf dem Wallach, denn mit der Geburt von Sohn Lio haben sich die Prioritäten verschoben. Aber ganz das Reiten aufzugeben kommt für die 32-jährige Faye Füllgräbe-Jung nicht in Frage. Dafür nun weniger Pferde, und mehr Gelassenheit. „Vorher war nur der Sport – mit voller Konzentration und Riesenehrgeiz. Jetzt weiß ich, dass Lio das Wichtigste ist. Ich gehe das Reiten lockerer an.“

In dem Film geht es außerdem um die Frage, wieso es für den jeweiligen Ehepartner schlimmer ist, am Rand zu stehen, statt selbst im Sattel zu sitzen. Auch der Alltag der Pferdefamilie wird beleuchtet, ebenso wie die Harmonie zwischen Olympiasieger und Weltrekordhalter Michael Jung und Faye Füllgräbe-Jung, wenn sie in den Sattel steigt und damit in die Rolle der Reitschülerin schlüpft.

Hier können Sie sich den Film ansehen.