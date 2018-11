Vielseitigkeits-Elite auf Shopping-Tour in Irland

Ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk haben sich einige der besten Vielseitigkeitsreiter der Welt beim Monart Sale gemacht. Die Elite-Auktion für Vielseitigkeitspferde fand am vergangenen Wochenende in Irland statt. Auch Michael Jung hat nun zwei neue Nachwuchshoffnungen im Stall stehen.

„Von Reitern für Reiter“ – so lautete das Motto beim Monart Sale in Irland, der dieses Jahr bereits seine neunte Auflage feierte. Im Verkaufsteam der Elite-Auktion für junge Vielseitigkeitspferde sitzt unter anderem Bill Levett, der bei den Weltreiterspielen 2018 in Tryon (USA) für Australien an den Start ging. Und zwar mit Lassban Diamond Lift – einem Pferd, das damals seinen Weg ebenfalls über die Auktion genommen hatte. In diesem Jahr kamen 109 Pferde mit Perspektive für die Vielseitigkeit unter den Hammer. Der Durschnittspreis für die drei- bis sechsjährigen Talente lag laut Veranstalter bei 10.850 Euro.

Nachdem vor Kurzem bekannt geworden war, dass sich Superstar Sam nun endgültig in den Ruhestand verabschiedet, hat Michael Jung in Irland gleich zwei potenzielle Nachfolger erworben. Für einen dreijährigen Wallach v. Pointilliste xx-Master Imp gab er 26.000 Euro aus. Veras Imp, die Mutter des Irish Sport Horse, ist eine Vollschwester zu Ballingowan Ginger, die wiederum unter der für Puerto Rico startenden Lauren Billys international auf Drei-Sterne-Niveau erfolgreich war. Für 8.000 Euro sicherte sich Jung einen weiteren dreijährigen Wallach v. Sirillio xx-Bridgehouse Butterfly. Beide Pferde sind bisher noch namenlos.

Promi Shopping Queens und Kings

Zur Preisspitze avancierte die Nummer 95, CBI Aldo, ein Nachkomme des KWPN Hengstes Goodluck VDL aus einer Ramon-Mutter. 45.000 Euro investierte Burghley-Siegerin Caroline Powell aus Neuseeland in den dreijährigen Braunen. Zweitteuerstes Pferd mit 27.500 Euro war Ringford L’Allegro, der über seinen Vater Tolegro v. Totilas abstammungsmäßig auch Potenzial für das Dressurviereck verspricht. Er wird zukünftig bei dem irischen Championatsreiter Austin O’Connor beheimatet sein. Auch der Brite Oliver Townend, die aktuelle Nummer eins der Weltrangliste, sowie weitere große Namen wie Mary King, Nicolas Astier, Sam Watson oder Emma und Kevin McNab finden sich unter den Käufern wieder.

Insgesamt sieben Pferde gingen nach Deutschland. Freya Füllgraebe war bei der Nummer 67, die auf den recht klangvollen Namen Kilbunny Vito hört, Höchstbietende. Die dreijährige Stute führt über ihren Vater Ars Vivendi feinstes Holsteiner Blut in den Adern. Alexander Bontemps erwarb gleich zwei Pferde für jeweils 20.000 Euro, darunter den fünfjährige Good Craic v. Royal Concorde-Lux Z, der bereits in 1,10 Meter-Springen platziert ist. Robert Sirch, Buschreiter aus Bayer, und seine Tochter Johanna nahmen ebenfalls jeweils ein neues Pferd mit nach Hause.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.