Vielseitigkeitsreiter Jonty Evans sitzt wieder im Sattel

Gute Nachrichten! Vielseitigkeitsreiter Jonty Evans, der sich im Juni bei einem Sturz eine schlimme Kopfverletzung zugezogen hatte, reitet wieder.

Sechs Wochen lag Jonty Evans nach dem Sturz bei der internationalen Vielseitigkeit in Tattersalls im Koma. Sein Schicksal schien ungewiss. Nun kommen tolle Neuigkeiten! Jonty Evans sitzt wieder im Sattel. nicht auf irgendeinem Pferd, sondern auf „Art“, wie sein Olympiapartner Cooley Rorkes Drift genannt wird.

Evans hat die vergangenen Wochen einem Rehazentrum verbracht. Die ersten Male im Sattel waren sozusagen noch Trockenübungen auf einem Reitsimulator am Hartpury College. Jetzt gibt es ein Foto von Evans, das er von Arts Sattel aus aufgenommen und mit den Worten „die schönste Aussicht der Welt“ beschrieben hat.

Art ist das Pferd, für das Jonty Evans eine Spendenaktion ins Leben gerufen hatte, bei der er 500.000 Britische Pfund gesammelt hat, um den Wallach halten zu können. Die beiden waren als Neunte bestes irisches Paar bei den Olympischen Spielen in Rio gewesen.

Evans: „Es gibt keine Worte, die beschreiben würden, wie es sich anfühlt, wieder in seinem Sattel zu sitzen. Es fühlt sich so richtig an, als ob ich hierhin gehöre. Und ich bin so dankbar für die Unterstützung, die ich hatte!“

www.eventingnation.com