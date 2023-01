Vierbeiniger Zuwachs für Michael Jung, Helen Langehanenberg und Jessica von Bredow-Werndl

Drei Top-Reiter aus Deutschland haben neue Pferde in den Stall bekommen.

Helen Langehanenberg sitzt nun im Sattel des Hengstes Stolzenberg de Malleret, einem 13-jährigen Oldenburger Hengst, der bei der FEI als Stolzenberg Malleret eingetragen ist. Er erblickte das Licht der Welt im Gestüt Lewitz bei Paul Schockemöhle und ist ein Sohn v. Sandro Hit aus einer Lord Sinclair I-Welt Hit I-Mutter. Das französische Gestüt Haras de Malleret bringt seine Dressurpferde immer wieder unter den Sattel von Top-Dressurreitern, zum Beispiel zu Dorothee Schneider oder Jessica von Bredow-Werndl.

Von der Französin Pauline Guillem wurde Stolzenberg Malleret auf Intermédiaire II-Niveau gebracht. International waren sie auf diesem Niveau schon mehrfach platziert, zuletzt im französischen Jardy im Juni 2022. Laut Website des Gestüts soll der Hengst weiter auf Grand Prix-Niveau gefördert werden. Dafür soll die Mannschaftswelt- und -europameisterin Helen Langehanenberg sorgen. In den sozialen Medien schreibt die Dressurreiterin nun: „Wir befinden uns noch in der Kennenlern-Phase, ich kann aber jetzt schon sagen: „Stolzi“ ist fast ein bisschen ein Streber. Er hat wirklich Lust, zu arbeiten. Ist total positiv – und fragt schon beim Putzen, wann es denn endlich losgeht.“ Mit den öffentlichen Auftritten geht es jedenfalls schon ganz bald los: Langehanenberg wird den Sandro Hit-Sohn bei der Hengstschau des Gestüts am 3. Februar vorstellen.

Olympiapferd Banderas Neuzugang für Michael Jung

Einer „zum Losreiten“ ist der Neuzugang für Olympiasieger Michael Jung. Dabei handelt es sich um den nun 16-jährigen polnischen Wallach Banderas. Er stammt ab v. dem westfälischen Hengst Moravia und befindet sich im Besitz von Marek Jodko. Reiterlich wurde der Fuchs von dem Polen Paweł Spisak geformt, und zwar schon seit dreijährig, berichtet vielseitigkeitssport-deutschland.de. Spisak brachte Banderas 2013 in den internationalen Sport und qualifizierte ihn prompt für die Weltmeisterschaften der sechsjährigen Vielseitigkeitspferde. Dort errang Banderas unter Spisak die Bronzemedaille hinter Ténarèze und Jet Set.

Ein Jahr später waren die beiden wieder bei der WM der jungen Vielseitigkeitspferde dabei, beendeten diese auf Rang 28. Mit internationalen Platzierungen auf Drei-Sterne-Niveau und Starts in Drei-Sterne-Nationenpreisen erhielten Paweł Spisak im Jahr 2016 die Nominierung für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro (BRA). Dort endete der Wettbewerb für das Paar jedoch im Gelände mit einem schlimmen Sturz von Banderas. Aber der Wallach wurde wieder fit. 2017 und 2018 vertraten Banderas und Spisak ihr Land erneut bei der EM und WM. Ein Jahr später konnten die beiden zwei Vier-Sterne-Prüfungen für sich entscheiden, in Sopot und Barborowko. 2021 standen die inzwischen mehrfach mit dem polnischen Meister-Titel ausgezeichneten Sportler dann erneut im Aufgebot von Polen bei den Olympischen Spielen in Tokio. In der ganzen Zeit wurde das Paar immer wieder von Michael Jung trainiert.

Seither ist Banderas kein Turnier mehr gegangen. Spisak kämpfe laut vielseitigkeitssport-deutschland.de mittlerweile mit derartigen Rückenproblemen, dass er keine sportliche Zukunft mehr für sich und Banderas sieht. Der 16-jährige Wallach sei aber gleichzeitig so gut in Form und hochmotiviert, dass es keine Option war, ihn in Rente zu schicken. Seit nunmehr vier Wochen stehe er daher bei Michael Jung im Stall, der ihn dieses Jahr auf Turnieren vorstellen soll. Man darf gespannt sein, was das Jahr für dieses neue Paar bereithält!

Tochter v. Follow Him für Jessica von Bredow-Werndl

Schließlich gibt es auch noch ein neues Pferd im Stall der Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl. Dabei handelt es sich um die nun vierjährige Hannoveraner Stute Feliciana aus der Zucht von Bernd Sieverding. Sie ist Halbschwester zu von Bredow-Werndls Grand Prix-Pferd Ferdinand. Angeritten wurde die Stute aus einer Benicio-Mutter von Sina Aringer. Turniererfahrung hat sie laut FN-Daten noch keine. Zu ihrem Neuzugang schrieb von Bredow-Werndl auf Instagram: „Willkommen in unserer Familie, liebe Feliciana. Wenn du nur halb so gut wirst, wie du süß bist, dann wird das richtig gut mit uns!“