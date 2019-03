Volker Bialluch wieder auf eigenen Füßen

IT-Fachmann Volker Bialluch aus Oldenburg wird sich zukünftig wieder verstärkt für seine pro-bit Werbeagentur einsetzen. „Ich freue mich, dass ich mich wieder mehr einbringen und neue Impulse setzen kann. Ich sehe noch viel Potenzial auf diesem Gebiet.“ So schreibt das Schwergewicht unter den Software-Pferdespezialisten in einer Pressemitteilung. Die pro-bit Werbeagentur ist seit über 20 Jahren im Pferdesportsegment tätig. Zukünftig will sich Bialluch hier wieder stärker engagieren. Das Unternehmen peiker CEE hat wieder verlassen.