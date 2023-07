Was macht eigentlich Explosion?

Beim Global Champions Tour Turnier in Riesenbeck am vergangenen Wochenende war auch Springreiter Ben Maher am Start. Abgesehen davon, dass er sportlich ziemlich erfolgreich war, hatte er auch gute Nachrichten von seinem Olympiasieger Explosion zu vermelden.

Vor sechs Wochen startete der Brite Ben Maher mit seinem besten Pferd Explosion, mit dem er in Tokio olympisches Einzelgold gewonnen hatte, beim Nationenpreisturnier in La Baule, Frankreich. Explosion ging im Großen Preis. Bis Hindernis fünf war alles gut. Der 14-jährige Chacco-Blue-Sohn sprang fehlerfrei. Doch plötzlich ging er lahm. Maher stoppte sofort, Tierärzte kamen und versorgten den Fuchs. Er wurde aus dem Parcours gebracht, draußen tierärztlich betreut und dann zurück nach Hause, nach England gebracht. Ben Maher berichtete später auf seinem Instagramkanal, Explosion habe sich „eine Verletzung des Weichteilgewebes“ zugezogen.

Wie geht es Explosion heute? Das erzählte Ben Maher in Riesenbeck: „Es geht ihm gut. Sehr gut sogar, besser als erwartet. Was die weiteren Pläne angeht, haben wir noch keine Entscheidung getroffen, aber er ist gut drauf. Ich war in den letzten beiden Wochen viel unterwegs, darum habe ich vor der Abreise hierher viel Zeit mit ihm verbracht und mit ihm gespielt. Er fühlt sich gut und ich glaube, er ist der Meinung, dass er hier schon wieder an den Start gehen könnte. Aber so weit ist es noch nicht. Da muss er sich noch gedulden“, so die Nummer elf der Weltrangliste mit Augenzwinkern.