Webinar: „Start frei!“ mit Dr. Gaby Bußmann

Teil eins des Webinars mit Sportpsychologin Dr. Gaby Bußmann beschäftigte sich mit Angst und Unsicherheit beim Reiten im Allgemeinen. Jetzt geht es aufs Turnier!

Lampenfieber? Prüfungsangst? Trainingsweltmeister, aber in der Prüfung dann das Blackout? All das ist gar nicht selten. Doch es gibt Strategien und Techniken, mit denen Sie sich physisch und psychisch perfekt vorbereiten können für den Tag X.

Genau diese Strategien und Techniken wird Dr. Gaby Bußmann Ihnen in Teil zwei unserer Webinar-Reihe zeigen. Dr. Bußmann muss wissen, wie das am besten funktioniert. Schließlich betreut sie seit vielen Jahren die deutschen Kaderreiter bei Championaten und hat so einen Anteil an den vielen Medaillen der deutschen Pferdesportler.

Sie als St.GEORG-Leser profitieren im Webinar „Start frei!“ ebenso vom Know-how der promovierten Sportpsychologin wie die Spitzensportler.

Termin: Dienstag, 9. Juni, 18 Uhr

Kosten: 9,90 Euro

Termin: Dienstag, 9. Juni, 18 Uhr

Kosten: 9,90 Euro

Abonnement-Rabattpreis: 5,90 Euro (dazu bitte VOR der Bestellung bei unserem Partner Eventbrite eine E-Mail mit dem Stichwort „Abo-Rabatt“ und Ihrer Abonummer und Adresse an redaktion@st-georg.de schicken, dann gibt es den individuellen Rabattcode, der dann ins Bestellformular eingetragen werden muss und eine genaue Anleitung, wie das funktioniert.)

Dr. Gaby Bußmann betreut schon seit vielen Jahren die deutschen Reiterinnen und Reitern auf Welt- und Europameisterschaften und Olympischen Spielen. Sie selbst war als Leichtathletin bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles am Start und gewann dort die Bronzemedaille mit der 4 x 400-Meter Staffel. Heute betreut sie außerdem auch die Athletinnen und Athleten des Deutschen Ruderverbandes.

