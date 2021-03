Webinar: Verladetraining mit Anne Krüger-Degener

Ohne Stress verladen – das kann jeder lernen, ist sich Anne Krüger-Degener sicher. In einem Live-Webinar am 15. April demonstriert die bekannte Tiertrainerin, wie Pferde vertrauensvoll auf den Anhänger gehen. Save the date!

Pferd auf den Anhänger, Klappe zu, fertig? Wenn das nur immer so einfach wäre! Oft sorgt das Thema Verladen für großen Stress – bei Zwei- und Vierbeinern. Schließlich erfordert es viel Vertrauen, wenn Pferde in eine dunkle, enge Kiste gehen sollen. Dabei ist es im Alltag unerlässlich, dass das Verladen problemlos klappt: Sei es für den nächsten Lehrgang, ein Turnier, den Umzug in einen anderen Stall oder die Fahrt in die Klinik.

Wie man Pferde sicher, ruhig und stressfrei verlädt, zeigt Anne Krüger-Degener in einem Live-Webinar. Die erfahrene Pferdefachfrau ist nicht nur zertifizierte Tiertrainerin, sondern begeistert auch regelmäßig mit tollen Show-Auftritten, bei denen sie mit ihren Pferden, Hunden, Ziegen und Enten demonstriert, wie echtes Vertrauen zwischen Mensch und Tier aussieht. Letzteres ist auch die Grundlage für ihr eigenes Konzept, die HarmoniLogie®, dem sie bereits mehrere Fachbücher, Lehrvideos usw. gewidmet hat. Ziel der HarmoniLogie® sind eine feine Kommunikation und eine gelungene Partnerschaft mit dem Pferd oder Hund.

Das etwa 90-minütige Webinar ist in Theorie und Praxis unterteilt. Anne Krüger-Degener wird nicht nur ihre Methode erläutern, sondern diese auch anschließend live zeigen. Zudem wird sie Fragen der Teilnehmer*innen rund um das Verladen beantworten. Eine tolle Chance um zu lernen, wie auch Ihr Pferd bald vertrauensvoll auf den Anhänger geht!

Der reguläre Preis für das Webinar liegt bei 30 Euro. Als St.GEORG- oder Mein Pferd-Abonnent bekommen Sie das Webinar zum vergünstigten Preis von 14,90€! Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Mail an webinar@st-georg.de mit Ihrem Namen, Anschrift und Ihrer Kundennummer und Sie erhalten einen individuellen Rabattcode.

Hier geht es direkt zur Anmeldung!