Wegen Coronavirus: Asia Horse Week und Longines Masters Hongkong abgesagt

Vom 13. bis 16. Februar hätten in Hongkong die Asia Horse Week und die Longines Masters stattfinden sollen. Doch wegen des Coronavirus wurde alles abgesagt.

Die Absage ist eine Vorsichtsmaßnahme wegen der akuten Gesundheitsgefährdung durch das Coronavirus, das sowohl Menschen als auch Tieren infizieren kann.

Von Seiten der Veranstalter, der Agentur EEM zusammen mit dem Hong Kong Jockey Club, heißt es: „Es wurden über 35.000 Menschen aus Hongkong, Asien und der ganzen Welt erwartet. Aber die Sicherheit der Zuschauer, Reiter, Besucher, Aussteller, Servicemitarbeiter usw. genauso wie die der Pferde, die bei den Longines Masters teilnehmen sollten, hat absolute Priorität“, so EEM-Gründer und -Chef Christopher Ameeuw.

Der führte weiter aus: „Angesichts der Unsicherheit, die in Bezug auf den Ausbruch des Coronavirus herrscht, und um die Sicherheit unserer Gäste, Partner und Akteure zu garantieren, haben wir nicht eine Sekunde gezögert, das Turnier vom 14. bis 16. Februar abzusagen. Wir haben die Unterstützung und das Verständnis unserer Partner.“

Die Reiter werden von der EEM über die Entscheidung in Kenntnis gesetzt. Zuschauer, die sich bereits Eintrittskarten gekauft hatten, werden entschädigt.

Das Coronavirus hält seit Ende 2019 China in Atem und inzwischen gibt es auch erste Erkrankungen in Europa und Deutschland. Beim Menschen verursacht das Virus eine Atemwegserkrankung mit potenziell tödlichem Ausgang. In China sollen aktuell 170 Menschen daran gestorben sein. In Deutschland wurden vier Fälle gemeldet, die derzeit in Behandlung sind.