Wegen Silvesterkrach: Todesfälle und Verletzungen bei Pferden

Was für Mensch ein traditioneller Spaß ist, bedeutet für Pferd Stress und Panik. Auch in der vergangenen Silvesternacht hat der Krach von Raketen und Böllern erneut zu schweren Unfällen geführt, bei denen einige Pferde ums Leben kamen.

So auch in Wolfau. Pferdebesitzerin Marianne Bodendorf musste ihre Stute nach einer stressbedingten Kolik einschläfern lassen. Bodendorf ist überzeugt, dass der Stress der Silvesternacht zu dem Darmverschluss geführt hat, aufgrund dessen die Stute eingeschläfert werden musste. Nun appelliert sie: „Der Verlust schmerzt mich sehr. Bitte, denken Sie nächstes Jahr an all die Tiere, die vor Angst wirklich sterben, während Sie lautstark feiern“. Auch die Tierärztin der besagten Stute, Martina Codalonga, ist überzeugt, dass der Stress in der Silvesternacht Schuld am Tod des Pferdes ist und zieht eine traurige Bilanz: „Das Pferd starb an den Folgen von Stress aufgrund der Knallerei und war nicht das einzige Tier, das wir nicht mehr retten konnten“.

Auf der A40 bei Duisburg kam es zu einem besonders tragischen Unfall. Durch Silvesterkrach aufgeschreckte Pferde liefen auf die Autobahn und wurden von einem Auto erfasst. Das Auto prallte an die Leitplanke, woraufhin die Fahrerin eingeklemmt wurde und erst nach Stunden aus dem Auto befreit werden konnte. Die Pferde starben noch am Unfallort, die Autofahrerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, schwebte jedoch nicht ins Lebensgefahr. Die Besitzerinnen der Pferde gaben an, die Tiere nahe der Autobahn geführt zu haben, als eine 17-Jährige Silvesterböller zündete. Daraufhin liefen die verschreckten Pferde auf die Autobahn, wo es zu dem tödlichen Unfall kam. Die Halterinnen der Pferde standen anschließend unter Schock.

Auch in Niederbayern sind mehrere Pferde mit Autos kollidiert. So ereignete sich ein Unfall nahe Kirchdorf, bei dem ein Pferd gegen einen bereits stehenden Pkw lief. Bei Innernzell brachen zwei Pferde von ihrer Koppel aus, woraufhin eins der Pferde mit einem fahrenden Auto kollidierte. Nach den Kollisionen ergriffen die Pferde die Flucht und waren bis zum Neujahresmorgen nicht mehr zu finden. In allen Fällen ist zu vermuten, dass der Lärm von Raketen und Böllern die Pferde aufschreckte und sie aus den umzäunten Weiden ausbrechen ließ.

