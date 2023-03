Wehorse Courage Preis an Möhrchengeber, Späth und Dr. Ros (ECVM)

Alle setzen sich für Pferde ein, jede auf ganz besondere Weise. Die drei Gewinnerinnen des wehorse Courage Awards, der erstmals auf der Equitana vergeben wurde, eint ihr Engagement. Es geht um die Vermittlung von Pferden in Not, einer konkreten Hilfsaktion und dem Kampf für die Zucht gesünderer Pferde, u.a. durch Bekanntmachung der Halswirbelproblematik ECVM.

Eines hat der wehorse Courage Award bewirken wollen: Das Engagement für Pferde ins Rampenlicht stellen. Die Preisträgerinnen, die heute auf der Equitana in Essen ausgezeichnet wurden bilden ein großes Spektrum ab – von der Pferdenothilfe „Möhrchengeber“ über beherztes Handeln bis zur Tierärztin Dr. Katharina Ros, die via eines Youtube-Videos ihr Anliegen, die Zucht gesunder Pferde, öffentlich gemacht hatte.

Courage Award – Sieg für „Möhrchengeber“

Den Sieg trugen gleich zwei Preisträgerinnen davon: „Kerstin Babel und Christine Kienhöfer haben mit ‚Möhrchengeber’ ein einzigartiges Projekt ins Leben gerufen“, erläutert Dr. Karsten Zech aus der Jury. Möhrchengeber ist ein Vermittlungsnetzwerk, das Pferden in ganz Deutschland helfen möchte. Agieren würden die Helferinnen aktiv, schnell und „professionell aus Respekt für das individuelle Schicksal des Pferdes“, so der Juror. Initiatorin Christine Kienhöfer konnte leider nicht vor Ort sein, sodass ihre Mitstreiterin Kerstin Babel in der großen Schauhalle der Equitana den wehorse Courage Award entgegennahm.

Retter in der Not: Diana Späth

Nicht warten, starten. Nach diesem Motto ging Diana Späth vor. Sie ist Trainerin B, lebt in der Nähe von Karlsruhe und als sie von Pferden hörte, die unter untragbaren Zuständen leben mussten, rettete sie die Tiere gemeinsam mit einer Tierärztin. Sechs Pferde konnten damit aus tierschutzwidrigen Umständen befreit werden, „unter enormem persönlichen Einsatz“, wie es heißt. Unter den sechs Pferden war auch ein 16-jähriger Hengst, der noch nie (!) seine Box verlassen hatte. Die Mutter reitender Kinder, die im Vierkampf-Landeskader aktiv sind, habe „außerordentliches Engagement im Sinne des Tierschutzes“ an den Tag gelegt, erläuterte die Jury ihre Entscheidung.

Kämpferin für gesündere Pferde: Dr. Katharina Ros

Der dritte Platz ging an Dr. Katharina Ros, deren Forschungen im Bereich Hals- und Brustwirbel in den vergangenen Jahren erst unter Insidern, nun aber auch in der breiten Öffentlichkeit diskutiert werden. Die Tierärztin und Osteopathin hatte auf Veränderungen in der Halswirbelsäule (ECVM, Equine Comlex Vertebral Malformation) hingewiesen, die sie und Kolleginnen und Kollegen immer häufiger bei auch noch jungen Pferden, die sich nicht mehr selbst stabilisieren können und ataktische Bewegungsmuster aufweisen, finden.

Die Erkenntnisse ihres Netzwerks hatte sie zunächst mit mehreren Pferdezuchtverbänden diskutiert. Um ihrem Anliegen, ein Bewusstsein für die Zucht gesünderer Pferde Nachdruck zu verleihen, hatte die Pferdezahnspezialistin aus Döhle in der Lüneburger Heide ein aufrüttelndes Youtube-Video „Fehlentwicklungen in der Pferdezucht“ online gestellt, das mittlerweile schon annähernd 90.000 mal auf dem Videokanal gesehen wurde.

Fehlentwicklungen in der Pferdezucht

Über 1.200 Einsendungen

Die drei Preisträgerinnen wurden aus mehr als 1.2000 Einsendungen für den wehorse Courage Award ausgewählt. Aufgrund der großen Resonanz auf die Idee der digitalen Lehrplattform waren kurzfristig durch Sponsoren aus der Industrie noch die Plätze zwei und drei zusätzlich ausgelobt worden. So konnten insgesamt 6.000 Euro vergeben werden. Die Sieger „Möhrchengeber“ erhielten 3.500 Euro, Diana Späth 1.500 Euro und Dr. Katharina Ros 1000 Euro. Die Summen werden an wohltätige Projekte nach Wahl der Preisträgerinnen gespendet.

Die Zahl der Vorschläge sei überwältigend gewesen, hieß es schon im Vorfeld. 50 (!) Menschen und Projekte waren in die engere Wahl und genau beleuchtet worden.

Der „tiefe Respekt für das Pferd“ zeichne alle aus, die an diesem Tag nach Essen auf die Equitana eingeladen wurden, so die Jury. Ingrid Klimke, die auch mit in der Jury saß, sagt es so: „Alle drei Ausgezeichneten haben gezeigt, dass das Engagement für den Tierschutz im Pferdesport Großes bewirken kann. Sie gehen als Vorbilder voran“. Neben Veterinär Dr. Zech und Klimke waren noch Influencerin Lisa Röckener, Petra Teegen (Erste Pferdeklappe) und Katja Schnabel von der umstrittenen TV-Sendung „Die Pferdeprofis“ im Jurorenteam.