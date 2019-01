Weiterer Wolfsangriff auf Pferde in Niedersachsen

In Rodewald im Landkreis Nienburg/Weser soll es erneut einen tödlichen Angriff eines Wolfs auf ein Pferd, genauer gesagt ein Pony gegeben haben. Ein weiteres sei verletzt worden.

Noch ist nicht offiziell bestätigt, dass das Pony durch einen Wolfsriss ums Leben kam. Aber der Besitzer, Christian Lohmeyer, berichtet, die Wölfe seien gesehen worden. „Ein Jäger hat sogar noch Warnschüsse abgegeben“, erklärte er auf Nachfrage gegenüber SG online. „Trotzdem sind die Wölfe mehrfach zurück gekehrt. Auch noch Stunden später.“ Mehrere Personen hätten die Wölfe gesehen. Es wurden DNA Spuren genommen.

Auf seiner Facebook-Seite hat Christian Lohmeyer ein Foto des toten Ponys veröffentlicht, das wenige Fragen offen lässt. Das tote Tier hat eine großflächige Wunde an der Hinterhand. Der Bauch ist über die gesamte Längsseite aufgerissen und die Eingeweide sind herausgequollen.

Die Weidetierhalter in der Umgebung sind in Alarmbereitschaft. Dies wäre, so die Bekanntgabe des Ergebnisses der DNA-Probe den Wolfsangriff bestätigt, der zweite auch von offizieller Seite anerkannte tödliche Wolfsangriff auf Pferde bzw. Ponys. Der erste wurde Mitte Dezember publik. Ein Shetlandpony in Stöcken in Heidekreis kam nachweislich durch einen Wolf ums Leben.

