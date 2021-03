Wellington: Weiterer tödlicher Unglücksfall

Nachdem vor wenigen Tagen Nicola Philippaerts‘ Chilli Willi sich das Bein nach einem Hindernis in Wellington brach, traf es nun ein Juniorenpferd.

Genauer gesagt ein Pferd, das in der „High Junior Jumper Class“ unterwegs war: Lord Pizarro. Wie die Veranstalter durch eine Pressemitteilung wissen ließen, die dem „Chronicle of the Horse“ vorliegt, versuchte der Wallach unter Ansgar Holtgers Jr. zu springen, stürzte aber. Dabei brach er sich das Bein so kompliziert, dass er noch vor Ort von seinen Schmerzen erlöst werden musste. Der 16-jährige Reiter blieb unverletzt.

Der elfjährige Hannoveraner Lord Pizarro v. Lord Pezi-Stakkato aus der Zucht von Eberhard Wotte ist in Deutschland kein Unbekannter. Er wurde 2012 in Verden gekört und absolvierte ein Jahr später seine Hengstleistungsprüfung (30-Tage-Test) in Neustadt/Dosse mit einer 9,0 im Springen. Letztlich war er gelegt worden, stellte in der kurzen Zeit seines züchterischen Einsatzes aber einen gekörten Sohn.

Lord Pizarros sportliche Karriere begann mit Sandra ter Bahne und Tobias Meyer, die ihn in den ersten Springpferdeprüfungen vorstellten. Auch die ersten internationalen Einsätze hatte der Braune unter Tobias Meyer, später dann unter anderem auch mit Jonathan Gordon (IRL), Elisabeth Meyer und dem Mexikaner Enrique Gonzales.