Weltcup-Sieger Flexible nun im Ruhestand

2012 machte der Cruising-Sohn Flexible seinen Reiter Rich Fellers zum ersten US-amerikanischen Weltcupsieger seit 25 Jahren. Noch 2016 waren die beiden in Göteborg am Start. Damit ist nun Schluss.

20 Jahre war Flexible alt, als er im vergangenen Jahr beim Weltcupfinale in Göteborg startete und sich wacker schlug. Aber nun, mit 21, soll er keine Turniere mehr gehen. Sein Reiter Richard Fellers meinte, der Entschluss zum Aufhören sei ihm schwer gefallen: „Ich weiß, dass er noch einige Siege in sich hätte, aber das ist natürlich kein Grund, immer weiter zu machen.“ Es habe eine Weile gedauert, bis er das akzeptiert habe. Flexible sei „gesund und glücklich“. Aber man könne nicht abstreiten, dass er alt geworden ist.

Eine lange Karriere

34 internationale Siege lautet die stolze Bilanz des irischen Fuchses v. Cruising. Achtmal nahmen die beiden am Weltcupfinale teil, eines davon gewannen sie. Das war 2012 in ‚s-Hertogenbosch. Im selben Jahr gaben Flexible und Richard „Rich“ Fellers ihr Olympiadebüt in London und beendeten es als bestes US-Paar auf Rang acht der Einzelwertung. Und das alles, obwohl der Hengst einige Male schwer verletzt gewesen war und seine Karriere schon auf Messers Schneide gestanden hatte.

Aktivrente

Flexible hat bereits einige Nachkommen und wird sich nach seiner Verabschiedung aus dem Sport nun ganz dem Deckgeschäft widmen. Er wird seinen Lebensabend bei dem Ehepaar Fellers in Oregon verbringen. Dem haben die eigentlichen Besitzer, Harrie und Mollie Chapman, zugestimmt.

Die offizielle Verabschiedung des kleinen roten Kämpfers erfolgt am 6. Mai in Del Mar.

www.noellefloyd.com