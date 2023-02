Wolf verfolgt Mädchen auf Pferd: Wie Reiter sich bei Wolfsbegegnung mit Pferd richtig verhalten

In Nordrhein-Westfalen wurde ein Mädchen beim Ausritt mit ihrem Pferd samt Hund ein paar hundert Meter von einem Wolf verfolgt. Grund genug, nochmal zu verinnerlichen, wie man sich bei derartigen Begegnungen eigentlich richtig verhält.

Vielleicht instinktiv handelte die 14-jährige Reiterin im nordrhein-westfälischen Wermelskirchen richtig, als sie merkte, dass der Wolf keinerlei Scheu gegenüber dem Gespann bestehend aus dem Mädchen, ihrem Pferd und ihrem Hund zeigte. Sie stieg vom Pferd ab, leinte ihren Hund an und machte Anstalten, den Wolf zu vertreiben. Das Tier stoppte daraufhin seine Verfolgung, aber eben erst nach rund 200 Metern.

Ob es tatsächlich ein Wolf war, müssen nun noch Untersuchungsergebnisse einer Kotprobe zeigen. Es sei aber durchaus wahrscheinlich, da in benachbarten Kommunen bereits Wölfe per Fotofalle nachgewiesen wurden und es im unweit entfernten Märkischen Kreis bereits Nutztierrisse gab. Das weiß auch Wolfsberater Wilfried Knickmeier, der sich von der Jugendlichen nach dem Vorfall nochmal die Strecke der Begegnung zeigen ließ. Sollte es sich bestätigen, dass die 14-Jährige tatsächlich einem Wolf begegnet ist, könnte die Wolfsverordnung in NRW theoretisch den Abschuss erlauben. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz müsste dazu erklären, dass der jeweilige Wolf unprovoziert einen Menschen verfolgt hat.

Richtiges Verhalten bei Wolfsbegegnung mit Pferd

Unter anderem das niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz hat Empfehlungen zum richtigen Verhalten bei einer Wolfsbegegnung mit Pferd herausgegeben. Diese wurden vom Verein zur Förderung von Wissenschaft um Pferd und Wolf e. V. verfasst und diese finden Sie nun hier im Wortlaut:

„Sollten Sie während eines Ausritts einem Wolf oder mehreren Wölfen begegnen, dann tun Sie Folgendes:

Bewahren Sie Ruhe, galoppieren Sie nicht fluchtartig davon.

Stellen Sie das Pferd / die Pferde nebeneinander dem Wolf zugewandt auf, damit die Pferde den Wolf sehen können.

Um die Pferde nicht zu beunruhigen, sollten Sie keinesfalls in die Hände klatschen oder mit den Armen fuchteln, sondern darauf achten, dass die Pferde ruhig an den Hilfen stehen.

Sollte sich der Wolf nicht entfernen, dann gehen Sie im Schritt langsam aber entschlossen auf ihn zu.

Wenn genügend Platz vorhanden ist, dann reiten Sie langsam an ihm vorbei.

Sollte der Wolf Ihnen folgen, dann wenden Sie sich dem Tier wieder zu; bringen Sie durch entschlossenes Vorwärtsreiten zum Ausdruck, dass Sie diese Nähe nicht tolerieren.

Wichtig: Sollte der Wolf zurückweichen, dann halten Sie an; drängen Sie ihn unter keinen Umständen in die En-ge. Falls es die Situation erlaubt, machen Sie Fotos / Videos.

Auf keinen Fall sollten Sie den Wolf verfolgen.

Bitte melde Sie anschließend Ihre Begegnung.

Grundsätzlich wird empfohlen, Hunde in bekannten Wolfsterritorien nicht mit auf einen Ausritt zu nehmen. Sollte Sie Ihr Hund begleiten, dann leinen Sie ihn bestenfalls an, um ihn möglichst nah bei sich und am Pferd zu halten. In jedem Fall sollten Sie darauf achten, dass Ihr Hund immer in Rufweite ist und auf Zuruf gehorcht.“

Quellen: Kölnische Rundschau, Jägermagazin