Zimmermännchen oder Zimmerfrauchen für Janne-Friederike?

Kein Aachen, zumindest nicht in diesem Jahr. Und das hat einen gute Grund, hat Janne Friederike Meyer-Zimmermann gestern auf Instagram bekanntgegeben. 2022 soll Ehemann Christoph in der Soers mit Kinderwagen auflaufen …

Vor zehn Jahren riss Janne Friederike Meyer-Zimmermann die Arme überm Schlussoxer in der Landungsphase in die Höhe – sie hatte den Großen Preis von Aachen gewonnen: Sie und Lambrusco waren im siebten Himmel. Aber da geht noch mehr!

Pampers statt Parcours für Janne Friederike Meyer-Zimmermann

In diesem Jahr war die Championatsreiterin nicht in der Soers anzutreffen. Nicht nur das in Maßen in Aachen wieder zugelassene Publikum, sondern auch ihre Pferde, mit denen sie gerade noch unter anderem bei der Global Champions Tour Etappe in Hamburg am Start war, müssen erst einmal auf ihre Reiterin verzichten. Der Grund ist ein freudiger, wie sie ihrer Fangemeinde auf Instagram mitteilte. Es sei nämlich nicht nur so, dass Chesmu und Messi noch etwas mehr Zeit haben sollen, um in Ruhe Erfahrungen für die großen Prüfungen sammeln zu können, sondern vielmehr läge ein „neuer Lebensabschnitt und aufregende Monate“ vor ihr.

Janne Friederike Meyer-Zimmermann und ihr Ehemann Christoph Zimmermann erwarten ihr erstes Kind im nächsten Jahr. „Und dann sehen wir uns auch beim CHIO Aachen wieder … ich dann hoffentlich wieder auf dem Pferd und Christoph am Rand mit Kinderwagen!“