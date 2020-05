Zu schnell gefahren – Isabell Werth ohne Führerschein

Einmal nicht aufgepasst und Zack, hat es Blitz gemacht! Davor ist auch eine sechsfache Olympiasiegerin nicht gefeit.

Dressurkönigin Isabell Werth war auf der A44 unterwegs. Erlaubt waren 100 Stundenkilometer, erwischt hat man sie mit 147 km/h. Das ist allerdings schon eine ganze Weile her. Das Verfahren in der Sache dauert schon eineinhalb Jahre. Am Dienstag, 26. Mai, entschied das Amtsgericht Düsseldorf nun, dass sie für einen Monat ihren Führerschein abgeben und 160 Euro Strafe zahlen muss.

Ergo: In einem Monat dann lieber im versammelten statt im starken Galopp über die Autobahn!