Zwei Jährlinge zu „99,9 Prozent“ von Wölfen in Niedersachsen gerissen

Wölfe haben mutmaßlich im Landkreis Nienburg zwei Jährlinge gerissen. Die Tiere zählten zu einer Herde von zehn Pferden. Die Herde war nachts ausgebrochen. Ein Jährling war tot auf der Weide aufgefunden worden, ein zweiter war zunächst noch vermisst worden, wurde aber mittlerweile in einem Graben tot aufgefunden.

Zunächst war nur ein Opfer der mutmaßlichen Attacke von Wölfen gefunden worden. Es handelte sich bei dem toten Jährling „zu 99,9 Prozent um einen Wolfsriss“ zitierte die Zeitung Die Harke den für den Landkreis Nienburg zuständigen Wolfsberater Hubert Wichmann. Die Harke hatte als erstes über die Attacke durch Wölfe berichtet. Demnach wies der 14 Monate alte Hannoveraner „mehrere Kehlbisse“ auf. Das Pferd müsse von hinten und von vorne attackiert worden sein, so der Wolfsberater. DNA-Proben seien am Kadaver des verendeten Tiers genommen worden. Die Analyse soll nun klären, ob es sich tatsächlich um das Werk von Wölfen gehandelt hat. „Wir hoffen auf eine schnellstmögliche Rückmeldung aus dem Labor, um Klarheit zu bekommen“, sagte ein Sprecher des niedersächsischen Umweltministeriums gegenüber St.GEORG-online auf Nachfrage. Nachts war die Herde ausgebrochen, acht Tiere konnten wieder eingefangen werden. Ein Jährling, ein Rappe mit Blesse, wurde zunächst noch vermisst. Am Tag nach dem nächtlichen Vorfall dann die traurige Gewissheit: Auch dieser Jährling hat den mutmaßlichen Angriff nicht überstanden. Der leblose Kadaver, der deutliche Bissspuren aufwies, wurde in einem Graben ca. 300 Meter von der Weide entfernt gefunden. Auch hier wurde DNA-Material gesammelt und zur Überprüfung ins Labor geschickt. Ein drittes Pferd habe sich laut dem Bericht der Harke schwer verletzt und müsse eventuell eingeschläfert werden.

Im Landkreis Nienburg ist das so genannte Rodewalder Rudel beheimatet. Diese Wölfe haben es zu trauriger Berühmtheit gebracht, weil der Leitwolf, amtliche Bezeichnung GW 717m, zum Abschuss freigegeben worden war. Auf das Konto von GW 717m sollen unter anderem tote Rinder, Schafe und ein Isländerfohlen gehen. Insgesamt sollen ihm 40 Nutztiere zum Opfer gefallen sein. Als Leitwolf bringt der Rüde dem Nachwuchs im Rudel seine Jagdtechnik bei. Deswegen war er vom niedersächsischen Umweltminister Olaf Lies im Januar 2019 zum Abschuss freigegeben worden. Die Jagdbemühungen sollen mehr als 100.000 Euro gekostet haben. Ein Erfolg blieb aber aus. Da auch die Übergriffe auf Nutztiere zurückgingen, wurde im April 2020 die Abschussgenehmigung wieder zurückgenommen. Allerdings verwies der Minister seinerzeit darauf, dass beim Auftreten erneuter Risse die Jagd auf diesen Wolf auch wieder zugelasssen werden könnte.

Neue Dimension

Bislang wurde von Wolfsbefürwortern stets argumentiert, Pferde seien in weniger großer Gefahr, da sie für Wölfe zu groß seien. Dass nun eine Herde mit Jährlingen und Pferden, die zwischen 400 und 600 Kilogramm schwer waren, attackiert wurden, beweist: Diese Einschätzung war falsch. Auch das Argument, eine Herde biete Schutz gegen Wolfsattacken, kann nicht mehr aufrechterhalten werden. Offensichtlich sei es in diesem Fall den Raubtieren gelungen, seine Opfer von den anderen Herdenmitgliedern zu trennen und zu töten. Wolfsberater Wichmann befürchtet, dass das Rodewalder Rudel, vorausgesetzt, dass es für den Tod des Jährlings verantwortlich ist, auch zukünftig Weidetiere angreifen wird, da es aus dieser Attacke gelernt haben könne.

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) hat in einem Konzeptpapier Stellung zum Thema Wolf genommen.