Zweiter Herpes-Fall in Luhmühlen

Nachdem bereits am Wochenende zwei Ställe in Niedersachsen und Berlin den Ausbruch von Herpes gemeldet hatten, ist nun auch das Ausbildungszentrum Luhmühlen (AZL) betroffen.

Auf der offiziellen Facebook-Seite und der eigenen Homepage gab der Vorstand des AZL heute bekannt, dass bei einem Pferd ein positiver Befund für Herpes Typ 1 vorliegt. Der Tierarzt hatte einen Nasentupferprobe genommen, die die Diagnose bestätigt hat. Symptome habe das Pferd nicht gehabt.

Schon seit dem letzten Donnerstag sei zweimal täglich die Temperatur aller Schul- und Pensionspferde kontrolliert worden, da im benachbarten Stall Neben ein Pferd an Herpes erkrankt war.

Um eine weitere Verbreitung des Herpes-Virus zu vermeiden, hat das AZL nun interne Vorsichtsmaßnahmen eingeleitet, nachdem am vergangenen Wochenende noch ein Turnier stattfand. Das erkrankte Pferd ist vom übrigen Bestand isoliert worden. In den nächsten zwei Wochen finden keinerlei Lehrgänge oder Pferdeveranstaltungen im AZL statt. Auch die für den 8. März geplante Hengstvorführung des Landgestüt Celle in Luhmühlen fällt aus diesem Grund aus.

Auch in Berlin hatte es einen Herpesfall gegeben. Die Krankheit ist hoch ansteckend, aber nicht meldepflichtig. Dementsprechend gibt es keine behördlichen Auflagen, wie bei einem Herpesausbruch zu verfahren ist. Trotzdem wird dringend geraten, alle Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um eine Ausbreitung zu verhindern!