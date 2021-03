Picobello van’t Roosakker aus Bayern in die Schweiz zu Daniel Etter

Der sechsjährige belgische Hengst Piccobello van’t Roosakker wird zukünftig unter dem Schweizer Daniel Etter gehen. Bislang stand der Schimmel v. Kassander van’t Roosakker-Canabis Z auf der Station Holzeder in Bayern.

Picobello van’t Roosakker begann seine Karriere auf der Hengststation Holzeder. Sein Vater Kassander van’t Roosakker geht über Heartbreaker auf Nimmerdor zurück. Kassander (u.a.mit Gregory Wathelet) und auch dessen Vater Echovan’t Spieveld sind in Springen bis 1,40 bzw. 1,60 Meter erfolgreich gegangen. Auch Kassanders Mutter Electra war auf höchstem Niveau im Sport mit Jos Lansink im Sattel erfolgreich. Neben Kassander brachte sie dessen Vollschwester Kaprice, die unter Kent Farrington u.a. in Wellington im vergangenen Jahr siegreich war. Diese Familie hat unter anderem auch die international unter Ben Maher erfolgreiche Cento-Tochter Cella hervorgebracht.

Mütterlicherseits führt Picobello die Holsteiner Contender und Cassini über die Hengste Canabis Z und Berlin. In vierter Generation taucht dann der legendäre Quidam de Revel auf.

Der Schimmel ist nun in die Schweiz umgezogen. Seine neue Box ist im Stall von Daniel Etter. Der 46-Jährige war 2009 Mannschaftseuropameisters in Windsor, nahm an Weltmeisterschaften und zweimal am Weltcup-Finale teil. Etter wird in einer Pressemitteilung wie folgt zitiert: „Ich freue mich riesig, auf dieses Ausnahmepferd und bedanke mich für die super Ausbildung durch Johannes Holzeder!“

Frühstarter Picobello van’t Roosakker

Schon als junges Pferd machte der Schimmel, der für DSP, Hannover und Zangersheide zugelassen ist, auf sich aufmerksam. Unter anderem zählte er zur Spitzengruppe des 50-Tage Tests 2019 in Neustadt/Dosse.

Züchterisch wird auch weiterhin die Hengststation Hengststation Holzeder Ansprechpartner für Tiefgefriersperma (TG) von Picobello van’t Roosakker sein.