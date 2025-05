Platz drei für Deutschlands Springreiter bei EEF Event in Martofte

Endlich hat es mit dem Podium geklappt für die Springreiter aus Deutschland an diesem Wochenende. In Martofte gab es Platz drei beim Sieg von Dänemark.

Neben dem großen Nationenpreis auf Roms Piazza di Siena (Platz vier für Deutschland, Sieg für die USA) gab es an diesem Wochenende gleich zwei EEF-Events für die Springreiter. In Peelbergen holte Deutschland ebenfalls Platz vier, der Sieg ging an die Niederlande. Beim EEF-Nationenpreis der Springreiter im dänischen Martofte klappte es nun endlich mit dem Podium! Deutschland sprang auf Platz drei!

Sieg für die Lokalmatadoren

Dänemark sprang derweil unbeirrt zum Sieg. Mit der Ausbeute von am Ende nur einem einzigen zählenden Punkt hatten sie einen Abstand zu den zweitplatzierten Polen mit fünf Punkten und Deutschland mit zwölf Punkten. Der Jubel war bei den Gastgebern demnach groß! Für Dänemark ritten Zascha Nygaard Lill mit Primavera eine Doppelnullrunde ebenso wie Teamkollegin Caroline Rehoff Pedersen auf Golden Eye. Soren Moeller Rohde musste mit Grace ASK in Runde eins einen Abwurf und in Runde zwei einen Zeitfehler hinnehmen, doch das fiel nicht ins Gewicht. Schlussreiter Andreas Schou mit Darc de Lux musste nur in Runde eins ran, wo er ebenfalls fehlerfrei blieb.

Deutschland mit Teamchef Ralf Runge bot eine überzeugende Leistung: Stephanie Bohe mit DSP Lyjin am mit null und vier Punkten ins Ziel, ebenso wie Sören Suppert und Can Tici und Stephi de Boer mit Querida. Lediglich bei Startreiter Christoph Brüse und Elalisa gab es vier und fünf Punkte.

Das komplette Ergebnis des Nationenpreises gibt es hier.