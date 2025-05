Platz vier für Deutschlands Springreiter beim Sieg der USA in Rom

Nicht so erfolgreich wie beim Sieg 2024 lief es für Deutschland beim Fünf-Sterne-Nationenpreis in Rom. Es siegten die USA vor Frankreich und Italien.

Es sollte nicht sein! Vor einem Jahr hatten Deutschlands Springreiter noch den Nationenpreis beim CSIO5* auf Roms Piazza die Siena gewonnen. In diesem Jahr verpasste man knapp das Treppchen und wurde Vierter. Dabei hatte nach Runde eins alles noch bestens ausgesehen und das deutsche Team gemeinsam mit Frankreich und den USA an der Spitze gestanden. Doch im zweiten Umlauf fielen ein paar Stangen zu viel für das Team von Bundestrainer Otto Becker.

In Runde eins waren zwei Paare fehlerfrei geblieben. Jörne Sprehe mit ihrer niederländischen Top-Stute Sprehe Hot Easy, 13 Jahre von Andiamo Z, sowie Janne Friederike Meyer-Zimmermann mit Iron Dames Dubai du Cedre. Die zwölfjährige Baloubet du Rouet-Tochter war zuvor mit Julien Epaillard unterwegs gewesen, konnte nun aber schon mehrere Erfolge auf höchstem Niveau mit Meyer-Zimmermann feiern.

Pech in Runde zwei

Fehlerfrei kamen diese beiden Paare aber ebenso wenig in Runde zwei aus dem Parcours wie der Rest des deutschen Teams. Jörne Sprehe musste acht Punkte verzeichnen. Bei Janne Meyer-Zimmermann und ihrer französischen Stute fiel nur eine Stange, was sie zur Top-Reiterin des Teams an diesem Tag werden ließ.

Mario Stevens und sein bewährter zwölfjähriger Stakkato Gold-Sohn Starissa FRH hatten in Runde eins einen Abwurf, in Runde zwei fielen aber gleich drei Stangen. Ebenso durchwachsen lief es bei Katrin Eckermann und die ebenfalls zwölfjährige Iron Dames Cala Mandia NRW. In Runde eins gab es acht Punkte für das Paar aus dem Rheinland, in Runde zwei vier Punkte. Insgesamt kamen so vier Punkte in Runde eins und 16 Punkte in Runde zwei zusammen. 20 Punkte waren dann doch einfach zu viel fürs Podium.

USA jubeln über den Sieg

Ganz anders sah es bei den Vereinigten Staaten von Amerika aus. In Runde zwei gab es lediglich vier Punkte durch Laura Kraut und Bisquetta (vier Punkte auch in Runde eins), alle anderen blieben fehlerfrei. So gelang Robert Ridland mit seinem Team um Karl Cook und Caracole de la Roque (4/0), Lillie Keenan und Kick On (Doppelnull) sowie McLain Ward und Imperail (Doppelnull) der Sieg vor Frankreich und den umjubelten Überraschungsdritten aus Italien. Für Frankreich gab es Doppelnullrunden von Nina Mallevaey und Nikka vd Bisschop sowie Antoine Ermann mit Floyd des Pres. Bei den Italienern lieferte Paolo Paini mit Casal Dorato eine Doppelnull ab.

Sieg für Katrin Eckermann und Iron Dames Cydello

Zuvor hatten Katrin Eckermann und ihr Neuzugang Iron Dames Cydello ein weiteres Hauptspringen des Tages über 1,55 Meter gewonnen. Die beiden setzten sich gegen Petronella Andersson und Opaline de W&S sowie Michael Greeve und Coromont durch.

„Ich mag es hier in Rom zu sein“, betonte Katrin Eckermann. „Das ist jetzt mein drittes Mal und Rom hat einfach etwas ganz Besonderes.“

Alle Ergebnisse von der Piazza di Siena gibt es hier.