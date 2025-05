Preis der Besten: Brianne Beerbaum und Lasse Nölting verteidigen ihren Titel

Auf dem Gelände des Bundesstützpunkts in Warendorf sicherten sich Leonie Pander (Junioren), Luisa Charlotte Brocks (Children), Brianne Beerbaum (Ponys) und Lasse Nölting (Junge Reiter) die Titel beim Preis der Besten der Springreiter.

Beim Preis der Besten der Springreiter in Warendorf wiederholten Brianne Beerbaum und Lasse Nölting ihren Vorjahreserfolg. Leonie Pander siegte bei den Junioren, Luisa Charlotte Brocks bei den Children.

Children: Luisa Charlotte Brocks ganz oben

Den Auftakt machten am Samstagnachmittag die Children (U14). Luisa Charlotte Brocks zeigte mit ihrer Stute Cordijana zwei solide Runden (Platz 3 und 4 in den Einzelwertungen) und sicherte sich damit mit Abstand den Gesamtsieg in einem starken Feld von 38 Teilnehmern.

Platz zwei ging an Johanna Hell mit Copacabana M, Dritter wurde Justus Thomsen mit Colombo. „Zwei anspruchsvolle Parcours und am Ende haben sich die erfahrenen Paare durchgesetzt“, bilanzierte Bundestrainer Eberhard Seemann.

Junioren: Leonie Pander überzeugt mit Plot Green

Die Siegerin der Ponywertung 2023 hat den nächsten Schritt erfolgreich gemeistert: Leonie Pander entschied bei den Junioren die Gesamtwertung mit Plot Green für sich. Nach Platz sieben in der ersten Wertung holte sie sich mit einem zweiten Platz im entscheidenden S**-Springen den Gesamtsieg. „Leonie hat über zwei Tage hinweg konstante und tolle Leistungen gezeigt“, lobte Seemann.

Platz zwei ging an Lennard Tillmann, der sowohl Cicero’s Boy Z als auch Veltiner gesattelt hatte, was sich laut Bundestrainer zeitlich als „kleiner Nachteil“ auswirkte. Malte Merschformann, eigentlich im Ponylager zu Hause, komplettierte mit einem Sieg in der zweiten Wertung auf Pikachu das Podest.

Ponys: Brianne Beerbaum verteidigt Titel

Wie im Vorjahr dominierte Brianne Beerbaum die Ponywertung – diesmal mit ihrem Schimmel Sucato. Die Tochter von Meredith Michaels-Beerbaum und Markus Beerbaum gewann die zweite Wertung (M** – 130 cm) und setzte sich gegen Lena-Marie Kraus auf Miss Mc Fly D NRW durch, die in beiden Runden auf Platz zwei kam.

Hannah Blandfort wurde Dritte mit Capaya Z, stellte zudem auch Karim van Orchid’s erfolgreich vor, durfte jedoch nur mit einem Pony in der Gesamtwertung rangiert werden. „Sehr gutes Niveau, viele starke Ponys – das war eine überzeugende Sichtung“, resümierte Pony-Bundestrainer Peter Teeuwen.

Junge Reiter: Lasse Nölting schnappt sich erneut die Schärpe

In der Klasse der Jungen Reiter gab es ein Déjà-vu: Lasse Nölting wiederholte seinen Sieg aus dem Vorjahr mit Chattanooga EP. Zwei fehlerfreie Runden, nur ein Zeitstrafpunkt – das reichte bei anspruchsvoller Zeitvorgabe zum souveränen Gesamterfolg.

Mathies Rüder wurde Zweiter mit Katrien. Auf Rang drei landete Magdalena Steinle mit Night Secret Z. Für Bundestrainer Teeuwen was das ein besonders erfreuliches Ergebnis: „Sie ist eines der neuen Gesichter, die sich hier hervorragend gezeigt haben.“

Der Preis der Besten ist seit Jahren ein fester Bestandteil der Nachwuchsförderung im deutschen Springsport. Die Veranstaltung wird maßgeblich durch die Horst-Gebers-Stiftung, seit 2015 größter Förderer des Jugendspringsports, sowie die Dieter-Hofmann-Stiftung unterstützt.

