Preis der Besten: Das sind die „Besten“ der Dressur

Wer sind Deutschlands beste Nachwuchsreiter in der Dressur? Antworten darauf gaben am Wochenende Lana-Pinou Baumgürtel, Marielen Theresa Osterhoff, Maria Teresa Pohl und Leni Sophie Gosmann. Sie haben sich beim Preis der Besten die Schärpe gesichert.

Ein spannendes Schwestern-Duell war das am vergangenen Wochenende in Warendorf zwischen Lana-Pinou und Lucie-Anouk Baumgürtel. Es ging um die Entscheidung bei den Jungen Reitern in der Dressur, zwei Wertungsprüfungen auf S*-Niveau standen hier auf dem Programm. In der ersten Prüfung setzte sich Lana-Pinou mit ihrer Stute Escolar-Laurentianer-Tochter Emma FH durch. Ihre ältere Schwester Lucie-Anouk folgte mit Hugo FH auf Platz zwei, vor Rose Oatley mit Don Domingo. In der zweiten Prüfung tauschten die Schwestern aus Nottuln die Plätze.

Schließlich hatte die 19-jährige Lana-Pinou Baumgürtel mit 146,737 Punkten die Nase vorne. „Ich habe nicht mit dem Sieg gerechnet und bin überglücklich. Wir konnten uns steigern, das macht mich besonders froh“, sagte sie nach ihrem Erfolg. Ihre ältere Schwester Lucie-Anouk, die mit 21 Jahren ihr letztes Jahr bei den Jungen Reitern bestreitet, belegte mit 146,132 Punkten Rang zwei. Auf Platz drei landete Rose Oatley mit Don Domingo (141,421 Punkte).

Bundestrainer Hans-Heinrich Meyer zu Strohen: „Ich bin total glücklich hier an diesem Wochenende. Wir haben sehr gute Nachwuchsreiter und eine gute Pferdequalität, besonders bei den Junioren. Es war an diesem Wochenende schön zu sehen, wie die Reiter ihre Pferde weiterentwickelt haben. Die Reiter mit gut gymnastizierten Pferden konnten ihre Punkte sammeln und erfolgreich sein.“

Junioren: Maria Teresa Pohl holt erneut Titel bei den Junioren

Mit dem neunjährigen Hannoveraner Hengst Diaton v. Dimaggio-Benetton Dream FRH konnte Maria Teresa Pohl ihren Sieg bei den Junioren von 2023 wiederholen. Ava Osing landete mit Vitalos FRH auf Rang zwei vor Julie-Sofie Schmitz-Heinen mit Attractive.

„Wir haben ein starkes Starterfeld mit qualitätsvollen Pferden und neuen Paaren gesehen“, freute sich Bundestrainer Meyer zu Strohen. „Wir haben ein sehr starkes Starterfeld in diesem Jahr gesehen, mit sehr qualitätsvollen Pferden und einigen neuen Paaren“, freute sich Hans-Heinrich Meyer zu Strohen und lobte das Siegerpaar für die sehr sicher gezeigten Lektionen und Diatons überragende Grundgangarten.

Children: Neue Gesichter und eine strahlende Marielen Theresa Osterhoff

In der Altersklasse der Children heißt die neue Schärpenträgerin: Marielen Theresa Osterhoff. Nach Platz zwei in der ersten Wertungsprüfung steigerte sie sich mit ihrer Rappstute Davina und siegte in der zweiten. Damit war ihr der Titel gewiss. Lynn Sophie Soddemann mit Fürst Schwarzenberg MT wurde Zweite, nachdem sie die erste Prüfung gewonnen hatte. Rang drei ging an Lilly Kasselmann mit Vodka Soda.

Caroline Roost, Bundestrainerin der Children und Ponyreiter: „Ich bin sehr beeindruckt und stolz. Wir haben hier viele neue Gesichter und ein sehr hohes Niveau gesehen, die Kinder und Pferde waren sehr gut vorbereitet, konzentriert und fokussiert.“ Einige der Reiter in der Altersklasse Children (U14) werden in diesem Jahr erst zwölf Jahre alt. „Wir haben die Children in diesem Jahr sehr engmaschig in die Saison begleitet. Alle haben sich unheimlich gesteigert. Das geht natürlich auch nur mit einer guten Zusammenarbeit mit den Heim- und Landestrainern“, erklärte Roost.

Ponyreiter: Dieses Mal steht Leni Sophie Gosmann ganz oben

In der Pony-Altersklasse (U16) stand am Ende Leni Sophie Gosmann, Silbermedaillengewinnerin von 2024, ganz oben auf dem Podium. Mit Diamantini EA WE gewann sie beide Wertungsprüfungen. Silber ging an Maya Victoria Irene Wächter mit Nasdaq FH, die mit konstanten Leistungen – Platz zwei und drei in den Prüfungen – überzeugte. Die Vorjahressiegerin Madlin Tilmann wurde mit Mister Prime Time Dritte.

„Wir sind stolz, dass wir wirklich breit aufgestellt sind und viele tolle Leistungen gesehen haben. Am Ende war es noch ein richtiger Krimi und nur Nuancen waren entscheidend. Einige Reiterinnen im Starterfeld waren wirklich auch noch sehr jung und auch einige Ponys waren noch jung – die haben das aber alle wirklich toll gemacht. Insgesamt gab es viele interessante Paare mit Perspektive für die Zukunft“, so die Bundestrainerin.

Quelle

