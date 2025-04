Preis der Besten: Die Teilnehmer stehen fest

Der Preis der Besten in Warendorf ist regelmäßig der erste große Leistungsvergleich für die deutschen Nachwuchstalente im Pferdesport.

85 Paare haben sich für den Start in Warendorf qualifiziert. Über dezentrale Sichtungslehrgänge, die von den Landesverbänden nach einer vorgegebenen Quote beschickt werden und die Sichtungsturniere in Hagen a.T.W. beziehungsweise Kronberg, führt der Weg nach Warendorf. Daraus resultierend wurden 85 Paare der vier Altersklassen (Children (U14), Ponyreiter (U16), Junioren (U18) und Junge Reiter (U21)) ausgewählt, die nun vom 16. bis 18. Mai in Warendorf die Sieger unter sich ausmachen dürfen. Der Preis der Besten 2025 ist für sie umso spannender, da er die erste Sichtung auf dem Weg zu den diesjährigen Europameisterschaften in Le Mans/Frankreich (Children, Ponyreiter, Junioren) und Kronberg (Junge Reiter, außerdem U25) ist. Im letzten Jahr siegten Leni-Sophie Gosmann mit Filippa AW FRH (Children U14), Madlin Tillmann mit Chilly Morning WE (Ponyreiter U16), Maria Teresa Pohl mit Lennox U.S. (Junioren U18) und Allegra Schmitz-Morkramer mit Libertad FRH (Junge Reiter U21).

Und das sind die nominierten Teilnehmer (nach Altersklasse in alphabetischer Reihenfolge):

Junge Reiter:

Lana Pinou Baumgürtel (Wohnort: Nottuln/startet für Landesverband Westalen) mit ZINQ Emma FH NRW

Alix von Borries (Meerbusch/RHL) mit Feingefühl FRH

Letizia Brandt (Glaisin/MEC) mit Forty Seven

Pia Casper (Donzdorf/BAW) mit Birkhof’s Fair Game OLD

Pia-Carlotta Gagel (Helmstedt/HAN) mit Luke Skywalker

Luca Elina Gartmann (Kaarst/RHL) mit Quaters Diamond

Julia Eva Henrich (Neuss/RHL) mit For Sunshine

Marie Holtfreter (Hamburg/SHO) mit Amorio

Celestine Kindler (Nürnberg/BAY) mit Quotenkönig

Nele Klaus (Stahnsdorf/BBG) mit Bonfire und Van Tastic

Leonie Charlotte Koch (Hagen a.T.W. /WES) mit Denton RMD

Lena Merkt (Steinenbronn/BAW) mit Sarotti Mocca-Sahne

Carolina Miesner (Scheeßel/HAN) mit Exclusiv

Phelina Morzynski (Pattensen/WEF) mit Sacre Fleur

Nina Sue Neumann (Hude/WES) mit Bella Rouge

Rose Oatley (Lütjensee/SHO) mit Don Domingo

Martha-Sophia Pickers (Nettetal/RPF) mit Ferri Rosseau

Capri-Marie Raum (Nürnberg/BAY) mit Blickfang HC

Meike Rückner (Trier/SAA) mit Dr. Floh

Malin Schoch (Meilendorf/SAN) mit Florissant

Kenya Schwierking (Barver/HAN) mit Imani

Zoe Wortmann (Frankfurt/WES) mit Found a Hit OLD

Junioren:

Pia Augustin (Menslage/WES) mit Licouras

Eve Catherine Bartels (Bad Homburg/HES) mit Villeneuve

Viktoria von Braunmühl (Münsing/WEF) mit DSP First Class

Lilly Marie Collin (Düsseldorf) mit Famous K FRH

Katharina Dülffer (Niestetal/SHO) mit Darling

Carolin Ehrich (Quickborn/HAM) mit Lagavulin

Nora Feldmann (Darmstadt/HES) mit Matchball OLD

Leonie Honnefelder (Frechen/WEF) mit Quaterdance

Pauline Kesting (Krefeld/RHL) mit Earl of Nymphenburg

Fabian Klatt (Hahausen/HAN) mit First Secco und Fräulein Feni

Clara Kohoutek (Karlsruhe/BAW) mit Dark Dancer und Belinda FRH

Alessa Marie Maass (Meerbusch/RHL) mit Fräulein Tausendschön

Vivianne Mercker (München/BAY) mit Djamalla OLD

Helena Moosreiner (Waakirchen/BAY) mit Vitali

Ava Osing (Hamburg/SHO) mit Vitalos und Ferdades

Clara Paschertz (Cloppenburg/WES) mit For Gold OLD

Maria Teresa Pohl (Marburg/HES) mit Diaton und Lennox U.S.

Martha Francis Raupach (Damme/WES) mit Francis Drake OLD

Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen/RHL) mit Attractive

Marie Sohler (Bad Endorf/BAY) mit Global Player und Sir Max

Carla Thees-Ovelgönne (Dinklage/WEF) mit Vivaldon

Ponyreiter:

Mats Buck (Mönchengladbach/RHL) mit Assenmachers Gentleman NRW

Emma Sophie Dankenbring (Kirchlinteln/HAN) mit Carleo Go

Nora Feldmann (Darmstadt/HES) mit Beauty W und FS Capelli de Niro

Leni-Sophie Gosmann (Bottrop/WEF) mit Diamantini EA WE

Lilli von Helldorff (Oerel/HAN) mit Dobbi Dobsen und Nabucco R

Lena Henkel (Soltau/HAN) mit PAV Timm Thaler

Jolina-Amrei Hohmann (Vechta/WES) mit Glitzerfee

Charlotte Hannah Isbruch (Castrop-Rauxel/WEF) mit Dabia Dior NRW und DSP Der kleine Champion

Elena Kamps (Cuxhaven/HAN) mit Cookie and Cream

Sophie Levien (Hamburg/HAM) mit Carlo Carlucci

Laurentien Paula Osterhoff (Herten/WEF) mit Mr. Handsome oder Sisters Dream (Reserve)

Philine Otten (Ottersberg/BRE) mit Dr. Best und Dreamlike

Joules Radovic (Schwabenheim an der Selz/RPF) mit Wilky May FH

Madlin Tillmann (Grevenbroich/RHL) mit Chilly Morning WE und Mister Prime Time

Maya Victoria Wächter (Gerlingen/BAW) mit Nasdaq FH und Melli’s Glückskeks

Lisa Marie Westrup (Münster/WEF) mit Terbofens Quick

Victoria Winkmann (Kerken/RHL) mit Peach

Carlotta Wittmann (Duisburg/RHL) mit Deinhard B

Children:

Charlotte von Bismarck (Königstein/HES) mit Ducati

Maili-Jane Böhnke (Nienburg/HAN) mit Secret Kiss

Catharina Sophie Dirksen (Meebusch/RHL) mit Qlitschko

Paula Kempkens (Düsseldorf/RHL) mit Donnizelli

Sophie-Luise Layer (Hardthausen/BAW) mit Zaara VIP

Isabella Lehnert (Lilienthal/BRE) mit Queen for Dance

Lena-Maria Nielewski (Dinslaken/RHL) mit Lebenslust

Marielen Theresa Osterhoff (Herten/WEF) mit Davina

Ava Lia Rodloff (Stuttgart/BAW) mit Da Rubio

Greta Röwe (Aachen/RHL) mit Kalimero

Linda Schuchmann (Bissendorf/WES) mit Vintage und Figo de Halliers

Lynn Sophie Soddemann (Coesfeld/WEF) mit Fürst Schwarzenberg MT

Frieda Thalmann (Emsdetten/WEF) mit Fridolin B

Anastasia Thomsen (Trier/RPF) mit Findus und Top Secret

Luise Zieten (Neuruppin/BBG) mit Scaramouche.

Bild: Mirka Nilkens