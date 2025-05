Quentin Simonet ist neuer Präsident der EEF

Der Franzose Quentin Simonet will als neuer Präsident der European Equestrian Federation (EEF) mit seiner strategischen Vision für Einheit und Entwicklung den europäischen Pferdesport voranbringen.

Die European Equestrian Federation (EEF) hat einen neuen Präsidenten: Quentin Simonet aus Frankreich. Die Delegierten wählten ihn im Rahmen einer außerordentlichen Generalversammlung in Frankfurt mit klarer Mehrheit zum Nachfolger von Theo Ploegmakers. Dieser hatte im Februar diesen Jahres bekanntgegeben, dass er aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurücktreten werde.

Deutlicher Wahlausgang

Simonet setzte sich in einem zweiten Wahlgang mit 28 Stimmen gegen den bisherigen Interimspräsidenten George Dimaras durch. Der Grieche kam auf zehn Stimmen. Zwei Delegierte enthielten sich. Übrigens waren alle 40 Mitgliedsverbände der EEF bei der Wahl vertreten, was ein klares Zeichen für die Bedeutung dieser Personalentscheidung ist.

Quentin Simonet ist kein Unbekannter in der EEF, die ihren Sitz im belgischen Zaventem hat. Seit 2022 ist er als Vizepräsident im EEF-Vorstand tätig. Simonet verfügt über 17 Jahre Erfahrung im französischen Pferdesportverband (FFE). Er übernimmt nun das Amt zunächst für eine verkürzte Amtszeit von 16 Monaten – bis zur regulären Generalversammlung 2026. Damit wird der EEF-Wahlzyklus mit jenem des Weltreiterverbandes (FEI) synchronisiert.

Das ist Simonets Vision

In seiner Bewerbungsrede stellte Simonet eine strategische Vision für seine Präsidentschaft vor – mit dem Fokus auf Einheit, Service und Entwicklung. Der EEF solle künftig dienstleistungsorientierter für die Mitgliedsverbände arbeiten, etwa durch verbesserte Trainer- und Offiziellen-Förderung, eine stärkere fachliche Vernetzung sowie die Weiterentwicklung des Programms „European Young Leaders“ (EYLE).

Gleichzeitig betonte Simonet, dass es nicht um Einheitlichkeit, sondern um gemeinsame Stärke gehe: „Unsere Kraft liegt in der Einheit, nicht in der Uniformität. Die EEF soll Brücken bauen – unter Wahrung der Eigenständigkeit der Verbände, aber mit einer gemeinsamen Vision für den europäischen Pferdesport.“

Neben sportpolitischen Zielen sieht Simonet auch die sozialen und ethischen Aufgaben der EEF: Pferdewohl, Nachhaltigkeit, ethische Standards und der Umgang mit EU-Regulierungen stehen auf seiner Agenda.

In seinem ersten Statement nach der Wahl wandte sich Simonet an die Delegierten: „Ich danke Ihnen für Ihre kritischen Fragen und das Vertrauen. Mein Dank gilt auch George Dimaras für diesen fairen Wahlkampf. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit allen Mitgliedsverbänden. Unser Ziel muss sein, unsere europäische Gemeinschaft zu stärken – in der Spitze, aber auch in der strukturellen Basis.“