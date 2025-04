Ralf Runge ist neuer Co-Bundestrainer der Springreiter

Der aus Oberhausen stammende ehemalige Springreiter Ralf Runge wird ab sofort neuer Co-Bundestrainer der deutschen Springreiter.

Warendorf/GER – Wie spring-reiter.de berichtet, ist Ralf Runge neuer Co-Bundestrainer der Springreiter. Er unterstützte Bundestrainer Otto Becker offenbar bereits seit Jahresbeginn. Der eigentlich erneut für diesen Posten vorgesehene Marcus Döring hatte seinen neuen Vertrag nämlich nicht angetreten. Warum dies der Fall war, ist noch nicht bekannt.

Der 62 Jahre alte Runge soll sich laut dem Portal künftig vor allem um die Teilnehmer am U-25 Springpokal und der EEF-Nationen-Preis-Serie kümmern. Er ist selbst ehemaliger Springreiter. Als Junger Reiter wurde Runge in den 80ern Vize-Mannschaftseuropameister. Auch war er vor mehreren Jahren schon einmal als Teamchef unterwegs, als Otto Becker mit der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio voll ausgelastet war. Ralf Runge betreibt seit Jahren in Montabaur in Rheinland-Pfalz einen eigenen Turnierstall. Nun darf man gespannt sein, was die neue Aufgabe für Ralf Runge alles bereithält.