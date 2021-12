Redefiner Landbeschäler Sergeant Pepper gestorben

Das Landgestüt Redefin hat am zweiten Advent Abschied von Ausnahmehengst Sergeant Pepper genommen. Der Spezialist für höchste Abmessungen wurde 27 Jahre alt.

1994 geboren, schaffte der Oldenburger Sergeant Pepper (v. Silvio-Ramino) es ganze vier Mal, sich fürs Bundeschampionat zu qualifizieren. Und das nicht nur im Springen: Zweimal nahm er auch an Dressurprüfungen teil, insgesamt drei Mal qualifizierte er sich für das Finale. Diese Leistung ist bis heute landesweit unübertroffen.

Im Stall Schockemöhle machte er international Karriere, ging unter anderem unter Gilbert Böckmann und dem Spanier Manuel Fernandez Saro. Zudem war er Reservist für die Olympischen Spiele in Athen 2004 für Korea.

Im Landgestüt Redefin wurde Sergeant Pepper von Daniel Wascher geritten, der ihn vor allem in Mächtigkeits- und Barrierespringen einsetzte. So kam er auch zu einem Rekord: In Gadebusch überwand er 2,25 Meter. 20 Siege in Folge verbuchte er – unübertroffen!

Das Vermögen des Braunen kam nicht von Ungefähr. Sein Vater Silvio (v. Sandro-Gepard) zeugte unter anderem Meredith Michaels-Beerbaums Shutterfly, der ihm zum Weltruhm verhalf.

Heute gilt Elitehengst Sergeant Pepper als einer der erfolgreichsten Landbeschäler des Landgestüts Redefin. 120 sporterfolgreiche Nachkommen, davon fünf gekörte Söhne sowie 67 eingetragene Zuchtstuten, von denen fünf den Titel der Staatsprämienstute erhielten, entstammen seiner Linie. Eine seiner Nachkommen, Sweet Peppina (v. MV Adeptus), brachte ein Hengstfohlen hervor, dass sich das Landgestüt bereits für die Junghengstaufzucht sicherte. So wird er dem Landgestüt hoffentlich erhalten bleiben.