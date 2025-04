Reiten bei den Olympischen Spielen in Los Angeles dabei

Diskussionen im Vorfeld gab es hinsichtlich der Reitsport-Wettbewerbe in LA 2028, doch nun ist klar: Springen, Dressur und Vielseitigkeit sind dabei.

Los Angeles/USA – Nun ist es endlich offiziell: Der Reitsport bleibt mit seinen drei Disziplinen Springen, Dressur und Vielseitigkeit Teil der Olympischen Sommerspiele in Los Angeles im Jahr 2028. Zuvor hatte es von mancher Seite her Zweifel gegeben. Die FEI musste daraufhin Vorschläge zur Genehmigung durch das IOC unterbreiten. Doch die Zweifel konnten nun offenbar ausgeräumt werden.

Somit werden die drei Disziplinen, die seit 1912 im Programm der Sommerspiele sind, das auch weiterhin bleiben. Das Reitsportprogramm umfasst laut der Entscheidung des IOC bei seiner Tagung sechs Medaillenwettbewerbe. Dazu gehören wie in der Vergangenheit ein Mannschafts- und ein Einzelwettbewerb in jeder der drei Disziplinen. Außerdem behält der Pferdesport jene 200 Quotenplätze, die er schon 2024 in Paris hatte, und auch die Aufteilung bleibt unverändert: 75 für das Springen, 60 für die Dressur und 65 für die Vielseitigkeit.

„Wir sind sehr erfreut über die heutige Entscheidung des IOC“, sagte FEI-Präsident Ingmar De Vos. „Es ist eine großartige Nachricht, dass unsere Zahlen unverändert bleiben, und wir freuen uns darauf, spannenden Sport auf demselben hohen Niveau wie in Paris zu bieten.“