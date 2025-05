Springreiter Richard Vogel gewinnt vor David Will in Mannheim

Richard Vogel und David Will sind nicht nur Stallkollegen, sondern beide bekannt für ihre rasanten Runden. In Mannheim siegte Vogel nun vor Will.

Nachdem David Will vor Katrin Eckermann und Richard Vogel das Championat gewonnen hatte, war es nun an Richard Vogel einen Sieg vor seinem Geschäftspartner David Will einzufahren. Vogel saß beim Gewinn des Preis von Diringer & Scheidel über 1,50 Meter im Sattel von Cubi Cubells, zehnjähriger Hannoveraner Comme Il Faut-Tochter. Die beiden kamen in 62,68 Sekunden nach Hause. 64,60 Sekunden benötigten die zweitplatzierten David will und Xixo Borgia. Mit dem ebenfalls zehn Jahre alte Sohn des Big Star hatte Will das Championat gewonnen. Der dritte Plat ging in die Niederlande. Michael Greeve und der Westfale Coromont benötigten 67,62 Sekunden für den Parcours. Auf Platz vier ritten Megan Laseur und I Am, ebenfalls aus den Niederlanden. Fünfte wurden Jörne Sprehe und ihr Top-Pferd Hot Easy.

