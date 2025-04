Richard Vogel und Phenyo van het Keysersbos mit Sieg in Abu Dhabi

Springreiter Richard Vogel hat einen weiteren Sieg eingefahren. Beim President´s Cup in Abu Dhabi siegte er auf Phenyo van het Keysersbos.

Abu Dhabi/UAE – Kein Turnier ohne einen Sieg von Richard Vogel? Das steht für viele Mitstreiter von Beginn an fest. Und auch in Abu Dhabi sollten alle, die darauf getippt hatten, jubeln. Denn Vogel ritt einmal mehr der Konkurrenz auf und davon. Dieses Mal hatte er Phenyo van het Keysersbos, zehnjähriger belgischer Hengst von Corydon van T&l, unter dem Sattel mit dabei.

In der ersten Qualifikation zum Großen Preis hatte sein Stallpartner David Will mit Zinedream gewonnen. Die zweite Quali gehörte Richard Vogel und Phenyo. Sie wurde als Zwei-Phasen-Springen geritten und Vogel war mit seinem dänischen Hengst in 24,75 Sekunden deutlich schneller als die Zweitplatzierten Cian o´Connor mit Gengis Kann de Londe in 26,42 Sekunden.

