Richard Vogels Erfolgspferd Cydello künftig unter Katrin Eckermann

Der elfjährige Hannoveraner Wallach Cydello war bislang international erfolgreich unter Richard Vogel unterwegs. Nun hat Mäzenin Deborah Mayer den Fuchswallach für Katrin Eckermann gesichert.

Mit Richard Vogel im Sattel gehörte Cydello seit dem Sommer 2023 zu den erfolgreichsten Paaren im internationalen Springsport. Das Duo feierte unter anderem Grand Prix-Siege in Mexiko, Mannheim und Wellington, sowie eine starke Serie beim CHIO Aachen 2024 mit vier zweiten Plätzen. Zuletzt gewannen Vogel und Cydello Anfang Februar den CSI4*-Grand Prix in Wellington.

Cydello, der zuletzt im Besitz der Familie Tracy war, wird künftig unter dem Namen Iron Dames Cydello auf den Startlisten zu finden sein. Seine neue Reiterin, Katrin Eckermann, sagte gegenüber dem News-Portal spring-reiter.de: „Ich bin Deborah Mayer sehr dankbar, dass sie mir die Möglichkeit gibt, mich auf höchstem Niveau weiterzuentwickeln. Cydello hat unter Richard Vogel beeindruckende Leistungen gezeigt – ich bin gespannt, was wir gemeinsam erreichen können.“

Über Cydello

Der elfjährige Hannoveraner von Cascadello aus einer Forsyth-Mutter stammt aus der Zucht von Christoph Schörnig aus Dreieich. Vierjährig ging Cydello erstmals unter Michaela Satarova in Springpferdeprüfungen an den Start, fünfjährig unter Bettina Schörnig. Franziska Baum-Gundlach bildete ihn bis zur Klasse M aus. Die ersten internationalen Erfahrungen sammelte Cydello unter Constantin Popescu, kehrte dann aber zu Baum-Gundlach zurück. Das Paar war noch im Juli 2023 in Darmstadt-Kranichstein S-platziert, dann übernahm Richard Vogel den talentierten Wallach.

Die Erfolgsgeschichte des Pferdes nahm Fahrt auf. Vogel und Cydello gewannen beim ersten gemeinsamen Start das Zwei-Sterne-Springen in Biblis und waren anschließend in vielen Prüfungen platziert. Im Oktober und November siegten die beiden in Mexico in drei Großen Preisen in Folge. 2024 etablierte sich das Paar mit vielen weiteren Siegen und Platzierungen bis 1,60m endgültig im internationalen Spitzensport.