Rolf-Göran Bengtsson und Holsteiner Verband gehen getrennte Wege

Die langjährige Partnerschaft zwischen dem Stall Bengtsson und der Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH ist beendet. Die Verbandshengste Charaktervoll und Keaton kehren nach Elmshorn zurück.

Der Stall Bengtsson und die Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH beenden ihre Zusammenarbeit – das teilte der Zuchtverband heute in einer Pressemitteilung mit. „Rolf-Göran Bengtsson hat in den vergangenen Jahren Außergewöhnliches mit den Holsteiner Verbandshengsten geleistet“, sagt Geschäftsführer Felix Flinzer. „Ich danke ihm persönlich, denn er hat unsere Hengste hervorragend ausgebildet und mit seinen Erfolgen das Holsteiner Pferd sowie die Holsteiner Zucht maßgeblich gefördert.“

Der Holsteiner Verband habe dem Stall Bengtsson noch ein Angebot unterbreitet, dieser habe sich jedoch für ein Ende der Partnerschaft entschieden. Die Hengste Charaktervoll HV von Comme il faut und Keaton HV von Kannan sind nach Elmshorn zurückgekehrt und weiter mit Frischsamen verfügbar, teilt der Verband mit.

Mit Casall und Co. rund um die Welt

Der 62-jährige schwedische Springreiter, der in Breitenburg zu Hause ist, ritt über viele Jahre verschiedene Holsteiner Verbandshengste auf Turnieren weltweit. Insbesondere mit dem Caretino-Sohn Casall ist der Name Bengtsson eng verbunden: Landeschampion und Platz drei bei den Bundeschampionaten und später zehn Siege in Springen der Global Champions Tour. Bei den Europameisterschaften 2013 in Herning gewann das Paar Mannschaftsbronze und wurde ein Jahr später Vierter bei den Weltmeisterschaften in Caen. 2017 verabschiedete Rolf-Göran Bengtsson den Hengst quasi vor der eigenen Haustür in den Ruhestand: mit einem Sieg in der Global Champions Tour-Etappe in Hamburg.

Auch mit anderen Verbandshengsten feierte der Schwede beachtliche Erfolge. Mit Quintero von Quantum wurde er unter anderem Zweiter im Großen Preis von Donaueschingen, Dritter in Genf und Göteborg und gewann mit dem schwedischen Team das Nationenpreis-Finale in Barcelona. Das Paar erreichte zudem den sechsten Platz im Weltcupfinale und siegte im Großen Preis von Falsterbo.

Zu Bengtssons Erfolgshengsten gehörte auch der Clearway-Nachkomme Clarimo. Mit ihm holte er Platzierungen in den Großen Preisen von Verona und Doha. Zudem gewann das Paar den Grand Prix von Falsterbo und das Nationenpreis-Finale in Rotterdam.

Zuletzt vergoldete Bengtsson seine Karriere mit Zuccero HV von Zirocco Blue. Sie siegten in den Großen Preisen von Uggerhalne, Neumünster und Doha. Bei denEuropameisterschaften in Mailand holten sie Mannschaftsgold und landeten bei den Olympischen Spielen in Paris auf dem sechsten Platz mit dem Team. Vor wenigen Wochen verkaufte der Holsteiner Verband den Schimmel, der nun im Stall von Maximilian Weishaupt steht.