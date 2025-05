Rosalind Canter und Lordships Graffalo siegen in Badminton

Zum zweiten Mal hat die 39 Jahre alte Britin Ros Canter mit Lordships Graffalo die Badminton Horse Trials gewonnen. Christoph Wahler und D´Accord wurden Siebte.

Die Badminton Horse Trials 2025 haben ihre Siegerin gefunden! Am Ende stand nicht Oliver Townend ganz oben, der sich mit Cooley Rosalent in der Dressur an die Spitze setzte und diese auch nach dem Gelände innehatte. Ein Abwurf im Springen sorgte dafür, dass am Ende eine Dame an ihm vorbeizog, die bereits weiß, wie sich das Siegen in Badminton anfühlt. Auch ihr Pferd Lordships Graffalo, Sohn des Grafenstolz, hat damit bereits Erfahrung, denn die Team-Olympiasieger von 2024 siegten an gleicher Stelle bereits 2023.

Der 13 Jahre alte Wallach kann sich mit diesem zweiten Sieg in Badminton nach einer makellosen Nullrunde im Springen endgültig unter die ganz Großen seiner Zunft einordnen lassen. „Viele sagen, es war meine beste Prüfung überhaupt“, erklärte die Britin. „Aber ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Chris Bartle hat mich gemeinsam mit Nick Turnier unterstützt. Es war dieses Mal anders als früher, denn meine langjährige Trainerin und Freundin Caroline Moore ist vor wenigen Monaten verstorben. Sie wusste immer, wie sie mich auf ein derartiges Event vorbereiten muss. Dieser Sieg hier ist für Caroline. Hier noch einmal zu gewinnen ist schon ein riesengroßes Sahnehäubchen!“

Knapper Sieg

Mit ihren 25,3 Minuspunkten überholte Ros Canter ihren Teamkollegen Oliver Townend denkbar knapp. Er kam mit der elfjährigen irischen Stute auf 26,3 Minuspunkte. Platz drei ging an den Iren Austin O´Connor, der sich von Platz 20 nach der Dressur zunächst auf 4 und mit einer Nullrunde im Springen auf 31,2 Minuspunkte und damit auf das Podium vorarbeitete. Der Viertplatzierte Harry Meade aus Großbritannien machte mit Cavalier Crystal den allergrößten Sprung von Platz 33 nach der Dressur.

Dieser ganz große Paukenschlag blieb Christoph Wahler schließlich verwehrt. Er musste mit seinem Hannoveraner D´Accord FRH zwei Abwürfe hinnehmen. Platz 7 war dennoch aller Ehren wert. Jerome Robiné kam mit einem Abwurf aus dem abschließenden Springen und belegte den 20. Platz bei seinem Badminton-Debüt. Nicolai Aldinger und Timmo verbuchten zwei Abwürfe im Springen und erreichten damit Platz 47.

Das komplette Ergebnis aus Badminton gibt es hier.