Saltisept Horse – Innovative Desinfektion und Wundpflege für Pferd und Stall

Ob Strahlfäule, Mauke oder Ekzemen. Mit Saltisept Horse können Pferdebesitzer Wundpflege betreiben und Pferdekrankheiten schnell und effektiv behandeln.

Jeder Pferdebesitzer kennt es. Im Spind steht eine ganze Armee diverser Mittel zur Anwendung bei Mauke, Strahlfäule, Ekzemen, Pilzbefall, für die Wundversorgung, zur Stalldesinfektion und Co. Viele Produkte, in Summe teuer und oft bleibt der gewünschte Erfolg aus. Dann ist das Leid für Mensch und Tier groß. Das geht besser mit Saltisept Horse! Ein Produkt für eine einfache und wirkungsvolle Anwendung in vielen Bereichen rund ums Pferd. Die Zukunft der Hygiene für Pferd, Mensch und Umwelt, ausgezeichnet mit dem Titel „Proof of Innovation 2021“ durch die Spoga Horse!

Saltisept® horse: Die Lösung für viele Probleme rund ums Pferd und den Stall

Saltisept Horse ist „ready to use“ und mit 60 sec Einwirkzeit wirksam gegen Viren, Bakterien, Hefen, Pilze und Sporen. Ein verdünnter Einsatz mit längerer Einwirkzeit macht das Produkt äußerst sparsam im Verbrauch, gerade bei großen Flächen. Saltisept Horse kann gewischt, gesprüht und vernebelt werden. Es ist kein Gefahrstoff, nicht reizend oder sonstig schädigend, sondern „dermatologisch getestet“ – mit der Note „sehr gut“. Saltisept Horse brennt nicht in der Wunde, ist unsichtbar und ADMR-konform. Eine Karenzzeit muss nicht eingehalten werden. Ohne Alkohol, Duft-, Farb- und Konservierungsstoffe ist es auf der Haut, in der Wundpflege, auf Flächen sowie Textilien einsetzbar. Sein breites Wirkspektrum setzt dem einfachen Einsatz im Stall und am Pferd kaum Grenzen.

Der minimalistische Ansatz bedient folgende Anwendungsbereiche:

Schnelldesinfektion

Schnitt-, Biss-, Kratz- und Schürfwunden

Floh-, Zecken-, Milbenbisse, Bremsen- und Mückenstiche

Haut- / Huf- und Wundpflege

Bekämpft die mikrobiellen Auslöser häufiger Pferdeleiden z.B. bei Mauke, Strahlfäule, Sommerekzem, Pilzbefall

Inhalation

Entzündungen, Husten, Erkältungen und akute Infekte,

Chronische Beschwerden wie z.B. COPD, Allergien

Flächendesinfektion

Futtertröge, Pferdeboxen, Pferdeanhänger, Satteldecken, Abschwitzdecken usw.

Beseitigt den Biofilm in Tränkanlagen

Geruchs- und Schimmelbeseitigung

Hygiene und Desinfektion bei der Tierpflege

Bürsten, Kämme, Schermaschinen und alle Produkte zur Fellpflege

Vernebelungstechnik

Wirkt gegen Staub- und Schimmelpartikel

Hygienisierung von Heu, Stroh, Einstreu

Das Wirkprinzip von Saltisept Horse

Der Wirkstoff von Saltisept Horse beruht auf dem körpereigenen Stoff Natriumhypochlorit. NaOCl wird schon lange für Desinfektionszwecke eingesetzt. Jedoch reagiert sich der leistungsfähige und doch verträgliche Wirkstoff schnell ab und muss zeitnah verbraucht werden. Daher erfolgte die Herstellung bislang im in-situ-Verfahren zur unmittelbaren Anwendung. Durch Modifikationen in der Herstellung ist es nach langer Entwicklung gelungen, das NaOCl stabil und passiv in wässriger Lösung herzustellen. Die Wirkkaskade von Saltisept Horse ist an die Immunabwehr von Wirbeltieren angelehnt, beginnt erst im Kontakt mit Keimen und ermöglicht so viele Anwendungen am Pferd. Bei dieser Neuentwicklung steht auch der aktive Umweltschutz mit im Fokus. Sowohl das Produkt Saltisept Horse, als auch dessen Produktion, sind zu 100 % klimaneutral.

Saltisept Horse ist in verschiedenen, recyclebaren Gebindegrößen erhältlich:

250/500mL Flaschen mit Fingerzerstäuber, besonders handlich und gut verstaubar in Putzbox und Co.

1l Flasche mit Punktstrahl für gezielte Anwendungen + Flächensprühfunktion

5/10/20l Kanister mit Auslaufhahn

500ml Feinstnebel-Nachfüllflasche arbeitet ohne Druck besonders geräuscharm, ideal für Anwendungen am Pferd

Modernes Hygiene-Management mit Saltisept Horse

Pferdegesundheit beginnt mit optimaler Hygiene im heimischen Stall! Immer wieder und in letzter Zeit vermehrt treten für Pferde lebensbedrohliche Seuchen, wie Herpes oder Druse, auf. Aber auch gängige, durch Viren, Bakterien und Pilze ausgelöste, Pferdeerkrankungen, wie Mauke, Strahlfäule, Ekzeme, Atemwegsinfektionen usw., bedrohen die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Pferde. Aufwendige Quarantänemaßnahmen, hohe Tierarztkosten, Schäden durch Ausfälle im Sport- und Verkaufsgeschehen und ein damit verbundener Imageschaden für Ihren Betrieb sind die Folge. Minimieren Sie das Risiko: Sichern Sie die Wirtschaftlichkeit Ihres Reitbetriebes durch präventive Hygienemaßnahmen und erfreuen Sie sich an gesunden und leistungsbereiten Pferden.

Die Experten der saltisept GmbH erstellen Hygienekonzepte individuell für die Pferdehaltung auf Ihrem Betrieb angepasst. Ebenso plant und betreut die saltisept GmbH Ihre Pferdesportveranstaltung als Hygienepartner. Dienstleistungen vor Ort und das innovative Desinfektions- und Wundpflegemittel saltisept horse runden das Angebot ab. Saltisept horse bietet auch für Tierärzte, Hufschmiede, Physiotherapeuten, Kliniken usw. eine hervorragende Möglichkeit ihren Patienten einen optimalen Hygienestatus während der Behandlung zu gewährleisten. Entdecken Sie auch die Serien Saltisept und Saltisept Animal für Anwendungen im Humanbereich und bei Heimtieren.

Saltisept ist offizieller Hygiene-Partner des Mustang Makeovers 2021

Vom 28.-29. August 2021 heißt es wieder auf dem CHIO Gelände in Aachen: Die Magie der Mustangs live erleben! Und Saltisept ist mit am Start. Wie auch im Jahr 2020 mit seinen besonderen Herausforderungen der Corona Pandemie ist Saltisept erneut der offizieller Hygienepartner des Events. Mit unserem passgenauen Hygienekonzept, Desinfektionsspendern und unserem Desinfektionsmittel Saltisept sicheren wir wieder den reibungslosen Ablauf und die Durchführbarkeit dieser wunderschönen Veranstaltung.

Besuchen Sie uns an unserem Messestand vor Ort! Wir beraten Sie gerne zu Themen wie Stalldesinfektion, Wundpflege, Heu- und Einstreudesinfektion, Inhalationstherapie und führen Ihnen unsere Produkte und Verneblungsgeräte vor.

Testaufruf: Saltisept sucht Produkttester – jetzt teilnehmen!

Wenn Sie und Ihr Pferd mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, empfehlen wir Ihnen, Saltisept doch einfach mal auszuprobieren und die Wirksamkeit der Produkte selbst zu testen! Sie können sich gleich hier und jetzt als Tester bewerben. Einfach das unten stehende Gewinnspiel-Formular ausfüllen und los geht’s. Über ein anschließendes Feedback würden wir uns natürlich freuen!

Was gibt es zu gewinnen?

Insgesamt zehn Tester können sich über folgendes Produktpaket freuen:

1l saltisept horse – Hygiene für Hufe, Haut und Stall

250 ml saltisept animal – Hygiene für Hund, Katze, Nager und Co.

100 ml saltisept – Hygiene für den Humanbereich

Einsendeschluss ist der 21. Juli 2021. Viel Erfolg!

Weitere Infos unter: www.saltisept.de