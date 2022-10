Sandbrink Special Auction am 15. Oktober 2022

Der Dressurstall Sandbrink öffnet wie schon in den vorigen Jahren seine Schatztruhe am 15. Oktober 2022 mit einer Hybrid-Auktion in Zusammenarbeit mit dem Hause Mennraths und ClipMyHorse

Es erwartet Sie eine elitäre Kollektion von zweijährigen Junghengsten sowie erstklassige Zuchtstuten mit internationalen Blutströmen. Die Kollektion ist ab sofort auf www.sandbrink-special.com zu sehen und die Pferde können vor Ort besichtigt werden.

In diesem Jahr haben wir eine Kollektion von besonderer Güte für unsere Kunden zusammengestellt. So ist mit der Nummer 1 Fitalos ein Sohn des Franklin aus der Mutter des aktuellen Vize-Weltmeisters Vitalos eine absolute Empfehlung aber auch Nachkommen der Hengste San Amour, Sezuan, Global Player, Valverde, Totilas, Baron, Janeiro Platinum, Toto Jr. und viele weitere finden sich in der Auktion.

In der handverlesenen Zuchtstutenkollektion finden sie Stuten aus den bedeutendsten Dressur-Stämmen wie dem Rudilore- oder dem Egale-Stamm, Schwestern zu bewährten Hengsten wie Spielberg oder Gaitano OLD und tragend von hochaktuellen Hengsten wie Las Vegas, For Kingdom, Escanto PS uvm. Wir hoffen auch für Ihre Sportvisionen und Träume in verschiedensten Preisklassen den passenden Rohdiamanten in unserer Schatztruhe, zu haben.