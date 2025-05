Scott Brash und Hello Chadora Lady gewinnen Global Champions Tour

Der Brite Scott Brash und seine 12 Jahre alte OS-Stute Hello Chadora Lady von Chacco-Blue gewannen am Sonntag die Global Champions Tour in Shanghai.

Der Brite Scott Brash setzte am Ende der Global Champions Tour und League Veranstaltung in Shanghai das finale Ausrufezeichen. Er zog mit seiner Stute Hello Chadora Lady gemeinsam mit mächtigen 15 anderen Paaren ins Stechen ein, in dem es dann wahrlich schnell wurde. Brash setzte sich in 43,94 Sekunden durch. Platz zwei ging an den Belgier Gilles Thomas mit Luna van het Denneberg in 44,11 Sekunden. Auf Rang drei ritt der Spanier Eduardo Alvarez Aznar auf Legend.

Das beste deutsche Paar waren Janne Friederike Meyer-Zimmermann, die mit Messi van´t Ruytershof ins Stechen einzog, dort aber einen Abwurf hinnehmen musste. Direkt hinter ihr platzierten sich Marcus Ehning und Priam du Roset als Zehnte. Philipp Weishaupt und Oreo wurden 13.

Alle Ergebnisse aus Shanghai gibt es hier.