Seminar „Zwei Welten – eine Vision“ mit Kenzie Dysli und Katharina Hemmer

Dressurreiterin Katharina Hemmer und die Natural Horsemanship Trainerin Kenzie Dysli werden im September in Dorsten ein gemeinsames Seminar abhalten.

Am 13. September 2025 findet im Trainingszentrum Hoffrogge in Dorsten ein besonderes Seminar statt. Hierfür haben sich zwei Damen zusammengetan, die in der Reiterwelt wahrlich keine Unbekannten sind und doch unterschiedliche Seiten ‚verkörpern‘. Katharina Hemmer ist bis 5*-Niveau erfolgreiche Dressurreiterin und zählt mit ihrem Denoix PCH als heiße Kandidatin für die EM in diesem Jahr. Kenzie Dysli ist die Tochter von Jean-Claude Dysli und Vertreterin des Natural Horsemanship.

Klingt wie ‚zwei Welten‘? Tatsächlich? Katha Hemmer und Kenzie Dysli zeigen, dass sie trotz aller Unterschiede die gleiche Vision haben: Die Zusammenführung von Freizeit- und Sportreitern und eine Imageverbesserung des Reitsports insgesamt. Dafür möchten sie im Seminar präsentieren, wie wichtig die Grundlagen der Freiheitsdressur und Kommunikation mit dem Pferd und die solide dressurmäßige Grundausbildung von Pferd und Reiter sich gegenseitig ergänzen.

Im Seminar werden die beiden auf wichtige Themen wie Grundlagen der Kommunikation, Bodenarbeit, Besonderheiten verschiedener Rassen und Dressurlektionen aufgenommen. Mit den Pferden der Seminarteilnehmer wird direkt gearbeitet. Kenzie Dysli und Katharina Hemmer zeigen jedoch auch in einem Pas de Deux, die Verbundenheit von Natural Horsemanship und Dressur. Ziel des Seminars ist es ganz klar zu zeigen, weshalb Natural Horsemanship die Dressur braucht und umgekehrt.

Alle Informationen zu „Zwei Welten – eine Vision“ gibt es unter diesem Link.