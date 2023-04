Shane Rose und der 18-jährige Virgil triumphieren im CCI5* Adelaide

Kentucky und Badminton werfen ihre Schatten voraus, aber das erste Fünf-Sterne-Event des Jahres liegt bereits hinter uns. Im australischen Adelaide hatte vor allem Shane Rose mit seinem Routinier Grund zu jubeln.

Fast mit ihrem Dressurergebnis haben Shane Rose und Virgil den CCI5*-L in ihrer australischen Heimat gewonnen. Es waren allerdings nur 16 Paare am Start, von denen elf die Prüfung beendet haben und alle kamen aus Australien.

Nach der Dressur lagen Rose und der 18-jährige Halbblüter v. Vivant noch an fünfter Stelle. Doch mit der zweitbesten Geländerunde (0,4 Zeitfehler) und fehlerfreiem Springen arbeiteten sie sich an die Spitze vor und hatten am Ende 28,5 Minuspunkte auf dem Konto.

Zweiter wurde Sam Lyle mit dem 13-jährigen BF Valour, einem australischen Warmblüter, der von dem belgischen Limbo-Sohn Copabella Visage abstammt. Die beiden kamen auf 38 Minuspunkte.

Das einzige Paar, das mit seinem Dressurergebnis ins Ziel kam, waren Sophia Hill und Humble Glory. Am Ende wurden sie mit ihren 40,9 Minuspunkten Dritte.

Beinahe hätte Shane Rose zwei Pferde aufs Treppchen gebracht, denn mit der zwölfjährigen Hannoveraner Stute Be My Daisy lag er nach Dressur und Gelände an dritter Stelle. Doch im Parcours fielen zwei Stangen, so wurde es Rang vier (44,8). Für Be My Daisy, die man sich mit ihrer Abstammung (Barclay-Davignon-Matcho X, Z.: Ulf Gieseler) auch auf dem Dressurviereck vorstellen kann, war es der erste Fünf-Sterne-Einsatz.

Stallkollege Virgil hingegen ist ein alter Hase. Mit seinen 18 Jahren hat er schon die Welt bereist, stets mit Shane Rose im Sattel. Er ging seine erste Große Prüfung 2015 in Adelaide und wurde Zweiter. Er beendete Burghley 2016, war Siebter in Luhmühlen 2017, gehörte zum WM Team in Tryon 2018 und zur Silbermannschaft der Olympischen Spiele in Tokio 2021 usw. Das letzte gemeinsame Championat waren die Weltmeisterschaften 2022 in Pratoni, wo sie Rang 13 in der Einzelwertung belegten.

Der Sieg war für Shane Rose der dritte Triumph in Adelaide und ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk. Am Montag feierte er seinen 50. Dass er den nicht im Krankenhaus verbringen musste, war seinen athletischen Fähigkeiten und denen seines Pferdes zu verdanken. Auf seiner Instagram-Seite ist ein Video zu sehen, auf dem eines seiner Pferde (er hatte auch noch zwei im CCI4* am Start) in einer Wendung zwischen zwei Hindernissen wegrutscht, fast zu Fall kommt und den Reiter fast verloren hätte. Doch das Pferd blieb auf den Beinen und Rose rappelte sich zurück in den Sattel. Den nächsten Sprung nahmen die beiden, als wäre nie etwas gewesen.

