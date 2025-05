Shanghai Swans gewinnen „Heim-Event“ der Global Champions League

Die Shanghai Swans haben das Global Champions League Event in Shanghai gewonnen. Max Kühner und Ben Maher setzten sich gegen die starke Konkurrenz durch.

Es ist immer etwas Besonderes, wenn das „Heim-Team“ sein Event gewinnt. Auch wenn die Protagonisten gar nicht aus dem jeweiligen Land stammen, werden sie ganz besonders angefeuert und bejubelt. So geschehen mit Ben Maher und Max Kühner am heutigen Abend in Shanghai, wo sie als „Shanghai Swans“ die dritte Etappe der Global Champions League gewannen und sich damit auch noch an die Spitze des Rankings setzten. Vor den immer für einen Sieg guten Cannes Stars wohlgemerkt, für die es in der Besetzung Janne Friederike Meyer-Zimmermann (trotz Doppelnull mit Messi) und Natalie Dean nicht so recht laufen wollte und die letztendlich nur auf den neunten Platz kamen.

Sieg mit schnellen vier Punkten

Vier Punkte durch einen Abwurf von Ben Maher und Enjeu de Grisien hatten die Shanghai Swans am Ende auf ihrem Konto. Es sollte der einzige Fehler an einem glorreichen Abend bleiben. Max Kühner kam sowohl mit dem elfjährigen Couleur Rubin-Sohn EIC Julius Caesar als auch mit dem 14 Jahre alten Iren EIC Up Too Jacco Blue fehlerfrei ins Ziel. Und auch Ben Maher ritt mit Dallas Vegas Batilly in Runde zwei zu null Punkten.

Dies gelang zwar auch Marcus Ehning und dem Belgier Gilles Thomas als Valkenswaard United, doch ihre Zeit war etwas schlechter. Mit DPS Revere unterlief Marcus Ehning ein Abwurf, mit Priam du Roset blieb er fehlerfrei. Gilles Thomas lieferte mit Luna van het Dennehof und mit Elfra van Beek Z eine Nullrunde. Dritter wurde das Team New York Empire in der Besetzung Robert Murphy, Scott Brash und Denis Lynch. Auch sie kamen mit vier Punkten nach Hause.

Genug Druck auf die anderen

„Es gab viele Teams mit vier Fehlern in der ersten Runde“, beschrieb Ben Maher. „Aber ich sagte zu Max, bevor ich reinging, dass ich mit einer positiven Einstellung beginnen und ein bisschen schnell sein sollte. Meine Runde verlief nach Plan, und ich denke, das hat auch Max gut in Schwung gebracht, und er hat meine Runde nachgeahmt, war ein bisschen schneller als ich und hat so genug Druck auf die Teams vor mir ausgeübt.“

„Hier in Shanghai zu sein und die Führung in der Gesamtwertung zu übernehmen, ist etwas Besonderes“, fügte Max Kühner hinzu. „Dieser unglaubliche Austragungsort, der für den Pferdesport in China gebaut wurde, ist herausragend. Es ist wirklich eine besondere Ehre hier zu reiten!“

Marcus Ehning beschrieb: „Alle Teams waren so dicht beieinander, die Zeit war sehr wichtig. Es war schade, dass ich in der ersten Runde einen Abwurf hatte, aber am Ende des Tages war es wichtig für uns, auf dem Podium zu stehen und uns auf den Rest der Saison zu freuen.“

Alle Ergebnisse aus Shanghai gibt es hier.