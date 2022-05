Si Bon – Vollbruder zu Bundeschampion-Quintett – mit herausragendem ersten Fohlenjahrgang

Herausragender erster Fohlenjahrgang und siegreiche Turnierpremiere – es läuft für Si Bon, den jüngsten Vollbruder aus der Wendel’schen Bundeschampion-Dynastie.

„Ein Hengst mit grandioser Perspektive. Herausragend hinsichtlich Raumgriff und Berg-auf-Tendenz im Trab und Galopp und sehr gutem Übertritt im Schritt“, lautete der Sieger-Kommentar der Richter zur Vorstellung des bildschönen Dunkelbraunen unter seinem Ausbilder Hermann Gerdes in seiner ersten Dressurpferde-A in Höven. Wertnote: 8,3. Bereits bei seinem Sporttest im März in Verden geriet die Jury regelrecht ins Schwärmen: „Insgesamt ein sehr typvoller Hengst mit viel Ausstrahlung, der sehr überzeugen konnte: in den Grundgangarten genau wie in der Rittigkeit.“ Das Gesamtergebnis von 8,26 bedeutete den zweiten Reservesieg in einem starken Prüfungsfeld.

Dass Si Bon seine Eigenschaften durchschlagend vererbt, davon zeugt sein erster Fohlenjahrgang: durchweg moderne Typen, korrekt im Fundament, bewegungsstark und sehr umgänglich.

Leistungsgarantie, wie man sie heute nur noch selten findet

Si Bon entspringt der Passeranpaarung der St.Pr./El.St. C’est bon (v. Fürst Heinrich-Rubinstein) aus dem berühmten, auf Gestüt Wendeln gepflegten Stamm der Cinderella, an den Stempelhengst Sir Donnerhall I. Seine fünf Vollgeschwister, angefangen bei der Reservesiegerstute und zweifachen Landeschampioness Cindy OLD, über den Star des NRW Landgestüts, den S-Dressur-Sieger Sir Heinrich OLD, die Siegerstute, Landeschampioness und Dressurpferde-WM-Bronzegewinnerin Candy OLD, die Brillantringstute, Landeschampioness und im Jugendsport erfolgreichen Caty OLD bis zur Siegerstute und Landeschampioness Casey OLD, gewannen allesamt Gold bei den Bundeschampionaten. Ein einmaliger Sport- und Zuchtrekord – und eine Leistungsgarantie, wie man sie heute nur noch ganz selten findet.

