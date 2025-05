Sieg für Christian Kukuk im Großen Preis bei DKB Pferdewoche

Olympiasieger Christian Kukuk konnte sich mit Chageorge auf dem Erdbeerhof Glantz gegen die Konkurrenz im Großen Preis durchsetzen.

Olympiasieger Christian Kukuk ist beim Großen Preis in Hohen Wieschendorf mit seinem zehnjährigen OS-Hengst Chageorge von Chacco-Blue allen anderen davongeritten. Im neunköpfigen Stechen setzte er sich in 37,04 Sekunden durch. Platz zwei ging an Jens Wawrauschek, der mit seiner zehnjährigen DSP-Stute Mava in 37,11 Sekunden ins Ziel kam. Auf Platz drei ritten Markus Renzel und sein ebenfalls zehnjähriger Pikeur Lamar NRW in 37,35 Sekunden.

Vierter wurde Ales Opatrny aus Tschechien mit Kapsones W. Dahinter platzierten sich Laura Klaphake mit Quizano VDL vor Marie Ligges mit Ballerina NRW. Richard Vogel wurde mit Event de L´Heribus Siebter vor Jens Baackmann mit Zealand.

Charlotte Grave gewinnt U25 Springpokal

Für das große Finale des U25-Springpokals beim CHIO in Aachen qualifizierte sich Charlotte Grave. Am Ende absolvierten nur zwei Reiter den S***-Kurs über 1,50 Meter ohne Fehler. Charlotte Grave setzte sich mit ihrer 13-jährigen Stute Hella gegen Tjade Carstensen und Gasira im Stechen durch. Damit darf sie sich nun auf den CHIO freuen!

Alle Ergebnisse aus Hohen Wieschendorf von der DKB Pferdewoche gibt es hier zum Nachlesen.