Sieg für Dorothee Schneider und First Romance in Mannheim

Dorothee Schneider war gleich mit zwei Pferden auf dem Podium vertreten. Sie sicherte sich mit First Romance den Sieg und ritt mit Dayman auf Platz drei.

Dressur-Olympiasiegerin Dorothee Schneider und ihr 15 Jahre alter DSP-Wallach First Romance durften sich über den Sieg im Grand Prix der 4*-Tour in Mannheim freuen. Die Absage von Isabell Werth für diese Prüfung stimmte einige vor Ort in Mannheim ein bisschen traurig. Allerdings stimmte jeder dieser richtigen Entscheidung pro Pferd zu. Wendy de Fontaine hatte ein leicht geschwollenes Hinterbein.

So war der Weg frei für Dorothee Schneider. Die Mannschafts-Olympiasiegerin von 2016 in Rio de Janeiro und 2021 in Tokio setzte sich mit 71,305 Prozentpunkten knapp vor der Luxemburgerin Fie Christine Skarsoe durch. Diese hatte den zwölfjährigen alte Lusitano-Hengst Imperador Dos Cedros gesattelt. Dieser präsentierte sich wie immer überaus imposant. Die beiden wurden mit 71,130 Prozent bewertet.

Dorothee Schneider belegte zudem den dritten Platz. Sie hatte auch den 13-jährigen Westfalenwallach Dayman mit dabei, den sie zu 70,413 Prozent ritt. Vierte wurden die Sieger des Louisdor-Preis-Finales 2024, Carina Harnisch und der große zehnjährige Wallach DSP Sheldon Cooper.

Alle Ergebnisse aus Mannheim gibt es hier.